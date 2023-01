Lina Arroyave sobre si está acomplejada por el tamaño de sus labios

Lina Arroyave respondió si se siente acomplejada por el tamaño de sus labios. Tomada de Instagram @linaarroyave8

Lina Arroyave es una consagrada modelo que dejó atrás su carrera de psicología para dedicarse de lleno a esta profesión, luego de terminar su relación con Kevin Roldán, padre de su hijo Mathías. En repetidas ocasiones ha hablado de su relación con el cantante del género urbano; sin embargo, siempre ha dejado claro que es un buen padre y lo que duró su relación, el amor siempre estuvo presente.

La modelo destaca por su exuberante figura, que ha sido duramente criticada y señalada de haberse sometido a intervenciones estéticas para aumentar el tamaño de algunas zonas del cuerpo, entre la que se encuentran sus labios, por los que recientemente le hicieron una pregunta que no dudó en responder.

A través de su cuenta de Instagram, Arroyave respondió algunos interrogantes a sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas, en la que un internauta formuló el siguiente interrogante: “¿Los labios tan gruesos te acomplejan, te gustan así o se puede retirar el volumen?”.

Lina Arroyave presume su figura en redes sociales y sus voluminosos labios, que han sido blanco de críticas. Tomada de Instagram @linaarroyave8

Ante el interrogante, la modelo respondió que quien formuló la pregunta es nueva en la red social, por lo que respondió que siempre le han gustado los labios grandes: “… Creo que ha sido una característica mía y eso que por tiempos los usaba más grandes, por ejemplo, aquí no los siento tan gruesos”.

Sin embargo, señaló que en persona no se ven tan grandes sus labios como ocurre en las publicaciones de su red social y que, desde hace algunos meses, dejó de prestarle atención a someterse a cambios en su cuerpo. Además, que destacó que son temporadas en las que le gusta hacerse algún procedimiento para cambiar algo que no le gusta.

Y concluyó diciendo: “¿Si me entiendes? Pero no, no me acomplejan, me encantan y a ellos también”, respondió entre risas la paisa.

La modelo interactuó con sus seguidores y aseguró que se siente cómoda con su figura

Lina Arroyave acusó a Chico Cruz de robarla

Hace algunas semanas, Arroyave compartió unas publicaciones en redes sociales en las que afirmó que Chico Cruz, el mexicano con el que sostenía una relación sentimental, se aprovechó de su buen corazón y le arrebató algo más que su paz mental.

Inicialmente, aseguró que no estaba pasando por buen momento en su vida a nivel personal y emocional, al haber confiado en la persona que no era la indicada para ella y su hijo Mathías: “… Me refugié en alguien que fue lo peor, que terminó de rematar ese error tan grande”.

Lina Arroyave dio a entender que Chico Cruz se salió de su corazón y, después de eso, no habría marcha atrás | Foto: Instagram

Pese a que en ningún momento entregó nombres de la persona a la que estaba haciendo referencia, los internautas concluyeron que se trataba de su expareja Cruz, ya que afirmó que hubo un punto de la relación en el que se dio cuenta de que se aprovecharon de ella.

“El peor momento para iniciar una relación es cuando se sientan solas, estresadas, ansiosas o preocupadas. Porque esa vulnerabilidad las llevará a entregar todo lo que tienen. Se los digo porque me fue peor de lo que nunca antes, me usaron, me utilizaron, se aprovecharon de mi nobleza y buen corazón”, expresó la modelo.

Finalmente, terminó sus declaraciones con unas emotivas palabras sobre el querer regresar el tiempo para enmendar los errores que cometió.

