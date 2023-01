Eintracht Frankfurt volvió a rechazar oferta por Borré y no le permitiría salir del equipo esta temporada

Rafael Santos Borré no ha contado con minutos suficientes en la temporada 22/23 por lo cual estaría buscando su salida del Eintracht Frankfurt.

El equipo alemán volvió a rechazar una oferta por el delantero colombiano Rafael Santos Borré, que ha sido relegado al banco de suplentes, al parecer por su rendimiento. En los últimos días, se conoció que el Eintracht Frankfurt rechazó una oferta de 10 millones de dólares por el colombiano desde la liga de México, ya que al parecer los dueños de su pase solicitan un valor más alto para dejarlo ir.

La situación del delantero formado en Deportivo Cali ya no sería la misma de hace unos meses, pasó de ser la figura del título conseguido por el cuadro alemán en la reciente UEFA Europa League 2022, en la que anotó en las instancias definitivas; a ser el suplente del francés Randal Kolo Muani, que llegó en el último mercado de fichajes de Europa.

Borré regresó al fútbol europeo en 2021 luego de un exitoso paso por River Plate, equipo en el que fue goleador y además una de las fichas clave del técnico Marcelo Gallardo, siendo además el delantero con más goles registrados durante la dirección técnica del argentino.

En su primera temporada con el cuadro alemán, tuvo oportunidad de demostrar su talento y ser tenido en cuenta en la nómina titular, el delantero respondió con goles y con un aporte significativo en el ataque del conjunto blanco de Frankfurt. Sin embargo, en los últimos meses, luego de conseguir uno de los títulos más importantes en la historia del club, perdió protagonismo y tendría intenciones de buscar minutos en otras ligas del Viejo Continente.

Ahora el problema es del club, que desde la parte deportiva no le ha vuelto a dar oportunidades de juego y desde la parte administrativa se ha mantenido en una posición imparcial. El director deportivo, Markus Krösche, aseguró que las intenciones del equipo son claras: quieren que el colombiano se quede.

“Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no despedirlo. Sus representantes también lo saben”, afirmó el exfutbolista alemán para Frankfurter Rundschau.

Una de las razones principales por las cuales no lo dejarían marchar es por el valor del pase del colombiano, que desde el club aseguran que es mucho más alto que el que han ofertado los equipos interesados.

Además, cuentan con el tiempo suficiente para esperar una temporada más, ya que el delantero tiene con contrato hasta 2025.

El periodista Pipe Sierra informó que la oferta por el colombiano desde la liga MX fue por 10 millones de dólares; sin embargo, el club la rechazó. “No lo usan y tampoco lo dejan salir”, mencionó en su publicación el comunicador.

El delantero barranquillero tiene un valor actual de 16 millones de euros y ya tendría ofertas desde España, liga en la que ya estuvo por un corto periodo de tiempo cuando fue comprado por el Atlético de Madrid; y de Italia, una de las mejores plazas para los delanteros cafeteros. Por ahora depende del club dar continuidad al jugador de la selección Colombia o dejarlo salir en cuanto llegue la primera oferta cercana al valor que esperan en Alemania.

