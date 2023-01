El equipo alemán Eintracht Frankfurt calificó los goles de Rafael Santos Borré como los más importantes del 2022

Rafael Santos Borré suma más de 50 partidos con la camieta del Eintracht Frankfurt

La temporada 2021-2022 de Rafael Santos Borré será difícil de olvidar para el delantero colombiano. El título en la UEFA Europa League, el primero luego de 42 años de sequía de campeonatos internacionales, la clasificación a la fase de grupos de la Champions League y los 42 puntos en la Bundesliga, le dieron un lugar de privilegio entre los hinchas. Este importante año se cerró con el reconocimiento del propio equipo como el anotador de los goles más importantes.

En el segundo puesto estuvo el tanto del 2-0 ante el FC Barcelona en el estadio Camp Nou. El exjugador River Plate marcó el 2-0 fue el jugador más valioso que dejó por fuera de la competencia internacional al equipo dirigido por Xavi Hernández.

Sobre los 36 minutos del primer tiempo, Rafael Santos Borré sacó un derechazo de media distancia imposible para Ter Stegen, que enmudeció el Camp Nou y que de paso sirvió para dedicarle su tanto al fallecido Freddy Rincón, señalando el número ‘19′ que también portó en su época de jugador el Coloso de Buenaventura.

El más relevante no podría ser otro que el penalti que significó el triunfo ante Rangers FC en la final jugada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuan de Sevilla, España. El jugador formado en la cantera del Deportivo Cali marcó el tanto del empate del Eintracht Frankfurt ante el Rangers sobre los 69 minutos. Tras un centro rastrero desde el costado izquierdo del serbio Filip Kostic, el dorsal 19 anticipó a la saga defensiva escocesa y, de derecha, mandó a guardar la pelota al fondo de la red.

Luego, en la definición de penaltis, todos los jugadores del equipo alemán convirtieron su cobro en gol, mientras que por los escoceses Aaron Ramsey erró su remate.

Tanda de penales:

Rangers cobró primero y después Eintracht Frankfurt:

[✓] 1-0 James Tavernier [✓] 1-1 Christopher Lenz

[✓] 2-1 Steven Davis [✓] 2-2 Ajdin Hrustic

[✓] 3-2 Scott Arfield [✓] 3-3 Daichi Kamada

[X] 3-3 Aaron Ramsey [✓]3-4 Filip Kostic

[✓] Kerma Roofe [✓] Rafael Santos Borré.

El colombiano marcó el penalti decisivo que le permitió al equipo alemán celebrar un nuevo título internacional luego de 42 años

Eintracht Frankfurt recibió uno de los mayores premios que tiene reservado el deporte de Alemania y se entrega a los equipos desde 1957, el de ser el mejor equipo de Alemania durante el 2022. “Es un honor para nosotros haber recibido este premio. Sobre todo porque la selección femenina también lo merecía” declaró el presidente del equipo, Peter Fischer.

Eintracht Frankfurt no está dispuesto a dar en préstamo al colombiano Rafael Santos Borré

Markus Krösche, director deportivo de las Águilas Negras de Alemania, habló con el diario Frankfurter Rundschau sobre el próximo periodo de fichajes que se abrirá en enero. La pregunta iba dirigida especialmente por los rumores que sitúan a Borré en clubes de España o Italia tras su molestia por los pocos minutos. Sin embargo, Krösche aseguró que la salida del delantero no está en los planes:

“Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no despedirlo. Sus representantes también lo saben”.

El colombiano de 27 años llegó a Alemania en julio de 2021 con un contrato por cuatro años. Borré solamente ha podido marcar un gol en la Bundesliga 2022/23 de penal contra RB Leipzig el 3 de septiembre y ha registrado también una asistencia.

