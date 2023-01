Juanfer Quintero confirmó que hubo acercamientos con Millonarios, pero no dieron resultado

Juan Fernando Quintero afirmó que tuvo acercamientos con Millonarios por medio del técnico Alberto Gamero. Imagen: AFP y Millonarios.

El 2023 representa un año de nuevos retos para el deporte colombiano y aquellos futbolistas que no terminaron de la mejor forma el 2022, esperan darle vuelta a la página e iniciar un proceso que les permita explotar el mejor tramo de sus carreras profesionales.

Esta es la situación actual del mediocampista Juan Fernando Quintero, quien luego de un heroico regreso a River Plate el año pasado, mismo que le permitió volver a la selección Colombia, tuvo que despedirse amargamente del club argentino debido a que el club no pudo hacer efectiva la compra de sus derechos deportivos.

Gracias a esta situación, el volante antioqueño se vio obligado a buscar y escuchar diferentes ofertas de clubes de todos lados y Colombia era uno de estos lugares, siendo Millonarios específicamente el posible club que estaría intentando lograr la firma del astro de la selección Colombia.

En la última semana, los aficionados de Millonarios se dieron cuenta de que el mediocampista, en redes sociales, está siguiendo a los jugadores más importantes del equipo como Andrés Llinás, Larry Vásquez, Álvaro Montero o Daniel Ruiz, acciones que habrían sido un ‘guiño’ para su llegada.

No obstante, en conversación con El Show del Gato, Quintero afirmó que la opción de llegar al conjunto Embajador para 2023 no es tan probable de realizarse. Si bien el paisa confirmó que realmente existieron acercamientos con el equipo de la capital, estos no fueron tan fructíferos como se esperaba y su firma terminó convirtiéndose en una ilusión.

Juanfer precisó que el punto de acercamiento se dio con el director técnico del cuadro Albiazul, Alberto Gamero, ya que ambos tienen una buena relación, pero que en este momento es bastante difícil que se concrete su traspaso:

“Sí, se habló en algún momento con Millonarios, tengo buena relación con el profe Gamero, creo que vienen haciendo las cosas increíbles, pero en este momento es como difícil por muchas situaciones...

No obstante, uno de los puntos positivos para la hinchada de las Gallinas es que Quintero no cerró del todo la posibilidad de algún día en un futuro lejano llegar a la institución de la capital. El mediocampista afirmó que siempre le han dejado la puerta abierta y que no se sabe lo que pueda llegar a suceder en el futuro, por lo que no se pueden descartar en totalidad:

“Siempre me han dejado la puerta abierta, agradecerles siempre por ese interés. No sabemos qué va a deparar el fútbol”

Para cerrar sus declaraciones, Juanfer afirmó que siempre ha sido hincha del Deportivo Independiente Medellín, club donde disfrutó de una de sus mejores épocas en el balompié nacional, que Millonarios es uno de los equipos que más le atrae y que Junior representa a una institución bastante grande:

“En Colombia soy hincha del Medellín, me gusta mucho cómo juega Millos, sé de la grandeza que es Junior. Uno siempre crece aquí con la cultura futbolística y son estos equipos que hoy en día están marcando diferencia y también a nivel de Sudamérica”

Quintero por el momento se mantiene en la órbita del Flamengo uno de los clubes brasileños mejor posicionados financieramente y que recién el año pasado se coronó campeón de la Copa Libertadores.





