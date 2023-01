Qué pasó con Jherson Vergara, el colombiano promesa del Milan que nunca brilló

Jherson Vergara no logró jugar un partido oficial con el AC Milan. Imagen: Getty Images.

El pasado martes 3 de enero, el colombiano Devis Vásquez fue oficialmente presentado por el AC Milán en sus redes sociales como nuevo jugador. El portero de 24 años firmó por tres años y habría pagado 500.000 euros por su traspaso. El fichaje sorpresa en el mercado de invierno se hace luego de que el futbolista completara 33 partidos con Guaraní y tres más en la Copa Libertadores sub-20 con Club Deportivo La Equidad.

Este inesperado fichaje que captó la atención de la esfera futbolística colombiana hizo recordar automáticamente a los demás jugadores cafeteros que en algún punto de sus carreras han portado la casaca Rossonera de uno de los clubes más históricos del deporte.

El portero será el sexto colombiano en la historia del club y llegará proveniente del Guaraní de Paraguay en donde 34 partidos. Será su primera experiencia en Europa del jugador con proceso en selecciones menores de Colombia, pero que nunca llegó a debutar profesionalmente.

Mario Alberto Yepes, Carlos Bacca, Pablo Armero y Cristian Zapata, todos son nombres reconocidos dentro de los libros de historia tanto de la selección Colombia como del Milan, siendo los principales referentes que, en su momento, dejaron la bandera del país por todo lo alto.

No obstante, dentro de esta lista de jugadores destacados hace falta el del defensor Jherson Vergara, el cual también hizo parte de este selecto grupo, pero que no influyó de la misma manera que los demás y nunca logró instaurarse como una figura total en el club italiano.

Vergara fue fichado por el Milan en 2013 por un total de 2.3 millones de euros proveniente del Deportes Quindío, cifra bastante considerable teniendo en cuenta que en ese tiempo era tan solo un joven de 18 años, con cualidades bastante buenas y adaptables al fútbol italiano.

Sin pensarlo, el zaguero tomó la chance de salir a Europa y brillar como los demás exponentes del fútbol colombiano. Sin embargo, el destino tenía preparado algo totalmente diferente para Vergara y su camino por el viejo continente terminó siendo bastante parecido al del extremo Marlos Moreno, quien fichó por el Manchester City, pero que nunca tuvo una verdadera oportunidad.

Jherson vistió la casaca del Rossoneri por muy poco tiempo antes de salir a su primera experiencia en préstamo con el Parma en 2014, y cuál pelota de ping-pong estuvo constantemente yendo de lado a lado buscando la chance final de poder consolidarse con cualquier equipo.

El central terminó pasando por clubes como AS Avellino en 2015; AS Livorno en 2016 y Arsenal Tula en 2017, hasta que finalmente el Milan decidió liberarse de su ficha y lo entregó en su totalidad al Cagliari Calcio en 2018, pero tristemente allí no terminaron los préstamos.

En agosto de 2018 vistió la casaca del Olbia, pero tan solo seis meses después se encontró sin equipo, quedando a la deriva esperando por un equipo en 2019. Casi un año después de estar como agente libre, el Olbia decidió darle una segunda oportunidad y lo ficho para 2020, pero luego de una temporada otra vez lo dejaron ir.

Fue hasta marzo de 2021 que nuevamente consiguió equipo, el Vibonense de la tercera división italiana le abrió las puertas a quien es ahora un futbolista de 28 años de edad y cuyo brillo no terminó de acomodarse en el país de la bota. No obstante, su contrato venció y a día de hoy se encuentra sin equipo.





