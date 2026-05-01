Colombia

El desempleo subió en Medellín y Cartagena pese a la mejoría nacional: la capital antioqueña registra un alza de 2,5 puntos

La ciudad elevó su tasa al 10,4% en el primer trimestre de 2026, con un aumento de 2,5 puntos, mientras el país bajó a 9,6% y varias capitales reportaron mejoras

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La tasa de desempleo en Medellín subió de 7,9% a 10,4% durante el primer trimestre de 2026, superando el promedio nacional - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE
La tasa de desempleo en Medellín subió de 7,9% a 10,4% durante el primer trimestre de 2026, superando el promedio nacional - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Aunque el país muestra señales de recuperación en el empleo, Medellín aparece como una de las excepciones que inquietan. Mientras varias ciudades reportan descensos en la desocupación, la capital antioqueña tomó una ruta distinta durante el arranque de 2026.

Entre enero y marzo de este año, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,6%, lo que representa una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. A primera vista, el dato sugiere un mercado laboral que empieza a estabilizarse. Sin embargo, al desagregar las cifras, el panorama se vuelve más desigual.

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En las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, el indicador alcanzó el 9,9%, con una leve disminución de 0,4 puntos. Es decir, el promedio urbano se mantiene por encima del total nacional, lo que evidencia que la recuperación no ha sido homogénea.

Turismo - Medellín
Colombia reportó una baja en la desocupación a 9,6% entre enero y marzo, mientras Medellín mostró una tendencia opuesta - crédito Alcaldía de Medellín

El contraste es aún más evidente al revisar los resultados por ciudad. Quibdó, por ejemplo, lidera la mejoría con una caída pronunciada en su tasa de desempleo, que pasó de 35,6% a 26,0%, es decir, 9,6 puntos menos. También destacan reducciones importantes en Florencia (-6,2 puntos), Ibagué (-3,4) y Riohacha (-3,1), territorios que lograron aliviar la presión sobre su mercado laboral.

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No obstante, ese comportamiento positivo no se replicó en todo el país. Cuatro ciudades registraron aumentos en la desocupación, entre ellas Medellín, que encendió las alertas al presentar uno de los incrementos más altos.

De acuerdo con el reporte, Medellín y su área metropolitana pasaron de una tasa de 7,9% a 10,4%, lo que significa un aumento de 2,5 puntos porcentuales. Solo Cartagena superó ese crecimiento, con un salto de 3,7 puntos, al pasar de 10,0% a 13,8%. Con este resultado, la capital antioqueña quedó por encima tanto del promedio de las principales ciudades (9,9%) como del total nacional (9,6%).

El aumento no fue exclusivo de Medellín. Armenia también registró un alza de 2,1 puntos, al pasar de 10,6% a 12,7%, mientras que Santa Marta subió 2,0 puntos, ubicándose en 11,7%. En contraste, ciudades como Tunja mostraron estabilidad, sin variaciones en su indicador.

El Dane alertó que Medellín es una de las pocas ciudades con aumento significativo de desempleo, junto a Cartagena, Armenia y Santa Marta - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE
El Dane alertó que Medellín es una de las pocas ciudades con aumento significativo de desempleo, junto a Cartagena, Armenia y Santa Marta - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

En las principales áreas metropolitanas, el comportamiento fue más favorable. Bogotá redujo su tasa de desempleo en 1,3 puntos, Cali y Barranquilla lo hicieron en 0,8 puntos cada una, y Bucaramanga registró una caída de 1,2 puntos, ubicándose en 8,4%.

El caso de Medellín, sin embargo, requiere una lectura más detallada. La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que durante el trimestre enero–marzo de 2026 la ciudad alcanzó una tasa de desocupación de 10,4%, lo que confirma el deterioro frente al mismo periodo del año anterior.

Según la funcionaria, algunos sectores lograron sostener el empleo. Entre ellos, transporte y almacenamiento aportaron 0,7 puntos porcentuales; las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos sumaron otros 0,7 puntos; y el sector financiero y de seguros contribuyó con 0,5 puntos.

Sectores como transporte, almacenamiento, actividades profesionales y sector financiero ayudaron a sostener el empleo en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Sectores como transporte, almacenamiento, actividades profesionales y sector financiero ayudaron a sostener el empleo en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Aun así, esos avances no lograron compensar las caídas en otros frentes clave de la economía. Urdinola advirtió que las principales pérdidas de empleo se concentraron en “la industria manufacturera, con una reducción de 5,5 puntos porcentuales, así como en comercio y reparación de vehículos, y en administración pública, defensa, educación y servicios de salud”.

El balance deja ver una ciudad donde el dinamismo de algunos sectores convive con retrocesos en otros que históricamente han sido motores de empleo. En ese contexto, el comportamiento de Medellín contrasta con la tendencia nacional y plantea retos adicionales para los próximos meses, justo cuando el país intenta consolidar la recuperación de su mercado laboral.

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