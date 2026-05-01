En el Día del Trabajo, Petro volvió a pedir apoyo para su idea de una asamblea nacional constituyente: “Solo hay una manera”

Petro reiteró su propuesta de una asamblea nacional constituyente como eje de su discurso político en el Día del Trabajo - crédito @infopresidencia/X

El parque de Las Luces, en el centro de la capital antioqueña, concentró el viernes 1 de mayo la intervención del presidente Gustavo Petro durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Desde una tarima instalada en plaza pública, el jefe de Estado insistió en su propuesta de una asamblea nacional constituyente, en lo que definió como uno de sus últimos discursos en esta fecha como mandatario.

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La jornada reunió a centrales obreras, sindicatos, organizaciones sociales, agremiaciones y ciudadanía en general. En forma paralela, distintas ciudades del país registraron movilizaciones vinculadas a la conmemoración del Día del Trabajo, con actos públicos y recorridos en las principales capitales.

En Medellín, la intervención presidencial concentró la atención política del evento. Petro volvió sobre una idea que ha marcado parte de su agenda reciente: la convocatoria de una constituyente. Su mensaje ubicó esta propuesta como eje de transformación institucional, con énfasis en reformas sociales y en el combate a la corrupción.

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Petro señaló que la única salida para manejar el tema de la corrupción era una asamblea nacional constituyente - crédito Joel González/Presidencia

Petro, con mano en alto, insiste en que la única salida es una constituyente

“Solo hay una manera, ciudadanos y ciudadanas, se llama asamblea nacional constituyente”, expresó el presidente Petro ante el público que ocupó el parque de Las Luces. En varios momentos del discurso, la intervención recibió aplausos y consignas de respaldo desde la multitud reunida en la plaza.

El mandatario planteó que el mecanismo permitiría abrir paso a cambios que, según su lectura, no encontraron avance en el Congreso. En su exposición afirmó que el sistema político actual mantiene bloqueos sobre iniciativas sociales: “Pasar otros cuatro años bajo la extorsión politiquera de una mayoría del Congreso que no ha sabido cambiar sus costumbres de ser líderes políticos y no extorsionistas de profesión. Solo eso lo puede cambiar el pueblo de Colombia”.

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Petro sostuvo que la propuesta no busca sustituir la Constitución de 1991; en cambio, describió una adición mediante dos capítulos nuevos. El primero centrado en reformas sociales. El segundo enfocado en medidas contra la corrupción. Ambos ejes aparecieron como base de su planteamiento constitucional.

Sobre las reformas sociales, el jefe de Estado indicó que estos cambios requieren mayor solidez institucional para evitar bloqueos legislativos, por lo que señaló que varias iniciativas enfrentan obstáculos en su trámite y ejecución dentro del Congreso de la República.

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El jefe de Estado cuestionó el avance de reformas en el Congreso de la República desde Medellín - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Petro señala que no es cambiar la Constitución, sino añadirle dos capítulos

En cuanto al segundo eje, el presidente definió la corrupción como un problema estructural del Estado: “La corrupción no termina con leyes”. En su intervención sostuvo que el objetivo apunta a reducir prácticas que afectan los recursos públicos.

Uno de los puntos centrales de su discurso giró en torno a la recolección de firmas para activar el mecanismo constituyente. El presidente mencionó la exigencia de dos millones y medio de firmas válidas, con una meta de cinco millones recolectadas. Señaló que ese proceso ya inició en distintas regiones del país, aunque está en manos de voceros ciudadanos.

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“Solo el pueblo”, dijo, al insistir en que no busca apoyo de grandes poderes económicos. Petro señaló: “He pedido que los colombianos y colombianas en todo el país, de a poco, sin fortunas grandes, no queremos mafias aquí, no queremos banqueros ni grandes empresarios financiando, sino solo el pueblo, la recolección de firmas, que son cinco millones de firmas, para entregarle al Congreso de la República".

El mandatario planteó que el resultado de la recolección se entregaría al Congreso en una fecha posterior, ya con un nuevo gobierno electo, teniendo en cuenta las elecciones de primera vuelta presidencial el 31 de mayo.

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Gustavo Petro insta a construir una democracia global basada en el respeto y la unidad, marcando un camino hacia un futuro libre de miedo y violencia - crédito @infopresidencia/X

Así, el presidente insistió en su propuesta de una constituyente, idea que surgió desde 2024, cuando el Ejecutivo puso sobre la mesa esta propuesta ante la negativa del Congreso en sus diferentes reformas.

En la Plaza de las Luces, el discurso cerró con llamados a la movilización ciudadana y a la continuidad del proceso de firmas: “¡Que viva el país de la belleza! ¡Que viva Antioquia progresista! ¡Que viva Medellín progresista! ¡Que viva el cambio y la asamblea nacional constituyente! Por los derechos todo, por la muerte nada. Gracias, muy amables, pueblo de Antioquia y de Medellín".

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