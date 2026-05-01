Joven denunció acoso de una mujer en el concierto de Ryan Castro y señaló que seguridad no intervino por ser hombre: “Me manoseó y golpeó”

Durante el concierto de Ryan Castro realizado el sábado 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un joven identificado como Matew denunció haber sido víctima de acoso, golpes e insultos por parte de una mujer. El joven aseguró que no recibió apoyo de la organización ni del personal de seguridad - crédito @matew__8/ TikTok

Un joven identificado en redes sociales como Matew denunció haber sido víctima de acoso durante el concierto de Ryan Castro, que se realizó el sábado 25 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Según su testimonio, la presunta agresora fue una mujer que lo manoseó, golpeó e insultó reiteradas veces sin que el personal de seguridad ni los organizadores intervinieran en su defensa. “Me manoseó, golpeó y me insultó”, relató Matew en un video difundido en redes sociales.

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El joven explicó que asistió solo al evento y, antes de ingresar, hizo amistad con varias personas en la fila. Durante el espectáculo, decidió ubicarse junto a ese grupo, con quienes mantuvo un ambiente cordial al principio. Sin embargo, en un momento la mujer comenzó a invadir su espacio personal en forma insistente y agresiva: “Veo que se empieza a meter y en un momento yo siento que alguien me agarra la nalga”.

Matew relató que el primer contacto fue físico y repentino. Detalló que, tras ese toque, la mujer continuó empujándolo y manoseándolo a pesar de sus intentos de mantener la distancia.

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“Me agarra la nalga, me empieza a empujar, me manosea atrás, me empieza a manotear en los brazos”, describió, enfatizando la incomodidad y el desconcierto ante la reacción de quienes lo rodeaban.

En varias ocasiones, intentó establecer límites y le pidió a la mujer que respetara su espacio: “Me estás empujando, por favor, quédate en tu lugar, porque tú no estabas acá primero que todo, tú estabas más atrás y mira, me estás lastimando”. Según su testimonio, la mujer respondió con frases ofensivas que aludían a su identidad y orientación sexual.

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Un joven denuncia acoso y falta de apoyo en concierto masivo de Ryan Castro en Medellín - crédito @matew__8/ TikTok

Los episodios de hostigamiento se intensificaron con insultos y nuevas agresiones. Matew asegura que la mujer le espetó: “Para qué eres tan poco hombre y no reaccionas como un hombre de verdad. Es que tú eres muy marica”. También relató que fue golpeado en las costillas y que la mujer le arrebató una prenda, la rompió, la escupió y la tiró al suelo.

El joven expresó que algunos presentes intentaron intervenir, aunque sin éxito, mientras la mujer continuaba empujándolo y tirándose encima de él. “En un momento me dio un golpe que me dolió”, afirmó.

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Durante el concierto, Matew buscó ayuda del personal de seguridad y de los organizadores, identificados como “One”, pero no recibió apoyo. “En todo ese momento, varias veces al frente tenía personas de seguridad y ninguno hizo nada al respecto porque solamente me hacían señas como de que ella estaba borracha”, sostuvo.

Al finalizar el evento, se acercó a un miembro del equipo organizador para explicar la situación, pero la respuesta que recibió minimizó lo ocurrido: “Me dijeron que era hombre y que ella estaba borracha”, lamentó Matew. Los amigos de la mujer le ofrecieron disculpas y atribuyeron el comportamiento a su estado de embriaguez, argumento que él rechazó por considerar que no justifica la agresión.

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El joven concluyó su testimonio manifestando que la experiencia arruinó su participación en el concierto y que se sintió desprotegido y discriminado por razones de género. Hasta el momento, Matew no ha confirmado si presentará una denuncia formal ni ha aportado pruebas materiales que respalden su versión.

El caso generó una amplia respuesta en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su apoyo al joven y resaltaron la valentía de visibilizar públicamente el acoso hacia los hombres.

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El joven aseguró que el personal de seguridad solo minimizó la situación, atribuyéndola al estado de embriaguez de la agresora - crédito VisualesIA Infobae

“Esta también es una lucha del feminismo, que dejen de ridiculizar a los hombres cuando cuentan sus experiencias”, “Me da rabia que estas cosas estén tan normalizadas”, “Las víctimas y victimarios no tienen género exclusivo. 🫤“, ”!Me dió una impotencia verlo!!! Habla como con miedo a que lo malinterpreten 🥺“, ”Qué horrible. Esas son kas consecuencias del machismo, los hombres SIENTEN y por expresarlo, no son menos hombres", dicen algunos de los mensajes que ha recibido el joven.