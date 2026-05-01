Abogado de Petro criticó al registrador Nacional por supuestas contradicciones sobre la entrega del código fuente en elecciones: “Engaño”

Alejandro Carranza puso en duda la transparencia del registrador Hernán Penagos y de la Registraduría Nacional - crédito @HombreJurista/X y Cristian Bayona/Colprensa

El registrado Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, explicó detalles sobre los procesos de auditoría del software electoral que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. De acuerdo con sus declaraciones, el software que se tiene fue adquirido por su antecesor, que se lo compró a una empresa española llamada Indra.

“Ese software se suministró a la Registraduría y la Registraduría se lo entrega al Consejo Nacional Electoral (...). Con ese software se llevaron a cabo las elecciones de hace cuatro años de Presidencia y de Congreso de la República, es decir, se eligió al gobernante y al Congreso que acaba de terminar”, detalló el funcionario, en conversación con Caracol Radio.

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Penagos indicó que el código fuente del software electoral no puede ser entregado a nadie por motivos de ciberseguridad. Sin embargo, está expuesto para ser auditado por organismos internacionales y, por primera vez en Colombia, los partidos políticos acreditados pueden tener acceso al 100% de ese código. Esto, durante dos semanas, en las que se programaron los procesos de auditoría.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el código fuente de los softwares electorales no puede ser entregado por razones de ciberseguridad, pero está expuesto para ser auditado por organismos internacionales y agrupaciones políticas - crédito @Registraduria/X

“Exponer un código fuente es generar amenazas para ese código de suplantación (...). Ningún país democrático ha hecho pública esta información”, detalló el registrador en la entrevista.

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La crítica de Alejandro Carranza al registrador Nacional

La información suministrada por el funcionario causó molestia. El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, señaló a Hernán Penagos de caer en presuntas contradicciones con respecto a la exposición del código fuente, el cual, a juicio del primer mandatario, debería ser divulgado a toda la opinión pública.

“El colmo!! En defensa de la #democracia, del debate público, del derecho constitucional a recibir información veraz (art. 20 C.P.) y de la libre expresión que tanto incomoda a algunos, como a @RamiroBejaranoG @PGN_COL entre otros, quiero dejar evidencia pública @moecolombia de esta grave contradicción del Registrador Penagos”, aseveró el abogado en su cuenta de X.

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De acuerdo con el profesional en Derecho, según diversas fuentes periodísticas, la Registraduría Nacional entregó el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio a la Procuraduría General de la Nación. En efecto, el 26 de febrero, la entidad informó en un comunicado que entregaría en custodia ese código al procurador Gregorio Eljach Pachecho, “como una medida adicional de transparencia e integridad del proceso electoral”.

La Registraduría está llevando a cabo procesos de auditoría del software electoral de cara a las elecciones de mayo de 2026 - crédito Colprensa

Para Carraza, resulta contradictorio que la autoridad electoral allegara el código fuente al Ministerio Público y que, posteriormente, indicara que esa información no puede ser revelada a nadie –únicamente a auditores acreditados y partidos políticos–.

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“¿Ciberseguridad que en febrero brillaba por su ausencia y ahora es excusa infalible? ¿Transparencia que se enciende y apaga según el viento político?. Esto no es un simple cambio de criterio. Es un engaño institucional que atenta contra el derecho ciudadano a conocer la verdad sobre el instrumento que decidirá el futuro de Colombia“, señaló el jurista en la red social.

A su juicio, la Registraduría no estaría protegiendo debidamente la democracia en el país; considera que está presentando cortinas de humo y exposiciones controladas del código fuente. Por eso, insistió en que la ciudadanía debe tener claridad sobre las garantías de seguridad del software electoral.

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Además, cuestionó el hecho de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya ordenado al presidente Gustavo Petro rectificar afirmaciones sobre un presunto fraude electoral en 2014, 2022 y 2026.

Abogado Alejandro Carranza advirtió supuestas contradicciones de la Registraduría - crédito @HombreJurista/X

El jefe de Estado ha estado advirtiendo sobre presuntas vulnerabilidades del sistema electoral colombiano, indicando que los resultados que se expongan en los comicios que se aproximan no son del todo confiables. Basa su afirmación en una decisión que tomó en 2018 el Consejo de Estado, en la que conminó a la organización electoral a adquirir un software de escrutinios que sea propio del Estado.

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El Tribunal concluyó que no hubo fraude en ninguna de las elecciones sobre las cuales Petro hizo aseveraciones y recalcó que el jefe de Estado no puede cuestionar la confiabilidad de la organización electoral. Por eso, le ordenó rectificar y abstenerse de hacer afirmaciones similares en el futuro.

“Debemos estar alerta, ¿por eso es que querían silenciar al Presidente @petrogustavo?”, cuestionó Carranza.

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