El cuerpo médico del Junior tuvo la culpa, aseguró Rafael Pérez tras no haber podido fichar con el conjunto barranquillero

El defensor colombiano Rafael Pérez vio truncado su fichaje por el Junior de Barranquilla debido a que no pasó las pruebas médicas de ingreso. Imagen: AFP.

El mercado de fichajes colombiano sigue moviéndose con fuerza, los principales equipos del Fútbol Profesional Colombiano están moviendo sus carteras para construir un equipo fuerte y capaz de conseguir los objetivos del semestre o incluso de todo el año.

Una de las instituciones que en los últimos años se han destacado por tener las finanzas suficientemente grandes para comprar a placer cualquier jugador que se les antoje es el Junior de Barranquilla, que por algo se ha ganado el apodo del ‘Paris Saint Germain colombiano’.

Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández, Amaury Torralvo, Carlos Sierra y Edwin Herrera son los fichajes que hasta el momento ha confirmado el club de la Arenosa y por el momento parece que no se detendrán en la construcción de una plantilla bastante competitiva.

No obstante, en los últimos días una nueva polémica surgió en torno a los fichajes del club, ya que cuatro jugadores que estaban preparados para fichar por los Tiburones fueron rechazados debido a que no pasaron las pruebas médicas previas a la firma final de su contrato.

El primer jugador fue Germán Gutiérrez quien abandonó el DIM para unirse a las filas del Junior, pero no pasó las pruebas. Así también sucedió con Marlon Torres del América de Cali y Jesús Hernández exjugador de Envigado. Estos rechazos rondan al médico principal del club Luis Fernández, quien desde su concepto personal, los futbolistas no lo han convencido de ser fiables en su totalidad para el equipo.

El cuarto y último jugador que terminó de estallar toda la polémica fue Rafael Pérez, defensor central que actualmente está vinculado con el club Talleres de Argentina. En conversación con el programa El Alargue de Caracol Radio, el zaguero cartagenero afirmó que el médico del Junior dañó su nombre, posicionándolo como un jugador con tendencia a lesión:

“Él prevé que tengo síntomas de un tema de pubalgia. Si yo me lesionó de eso, no cobraría un solo centavo al club en el que vaya a estar. Hago este énfasis porque me está dañando mi nombre porque hoy en todos lados sale que Rafael Pérez no llegó a Junior por problemas médicos; eso quiere decir que es un jugador lesión o con alguna limitación y no es mi caso”.

Dentro de sus explicaciones sobre el porqué su estado físico está en óptimas condiciones, contrario a lo que cree el cuadro Currambero, Pérez precisó que jugó alrededor de 40 partidos en 2022 sin ningún problema y completó toda la pretemporada con Talleres sin siquiera sentir alguna molestia, por lo que las razones del cuerpo médico del Junior para no pasar las pruebas no son válidas en su concepto.

Ahora, Rafael espera que pueda llegar a un acuerdo con las directivas del Junior para su fichaje. Dentro de las promesas que expresó con tal de firmar por el plantel, profundizó en que si se llega a lesionar no va a cobrar ningún peso de su salario, pero está a la espera de alguna respuesta definitiva.

Sobre esta situación, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, afirmó que el jugador no presenta ninguna inconsistencia sobre su estado físico y la única razón por la cual la transferencia de Pérez no prosperó es porque el club barranquillero no quiere sacar la chequera, además protegió al futbolista afirmando que seguirá siendo parte de la institución argentina:

“¡No tiene que volver porque no se fue! ¡Es de Talleres! ¿Y la revisación médica? ¡Si hizo toda la pretemporada! Junior no quiere pagar y si no pagan, no se irá”





