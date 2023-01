Gustavo Cuéllar y Juan Fernando Quintero son pretendidos por un gigante de Brasil

Los dos jugadores están en la órbita del Flamengo de Brasil. Tomado de redes sociales

El pasado viernes 30 de diciembre se confirmó lo que era un secreto a voces, la no continuidad de Juan Fernando Quintero en River Plate, que a pesar de las intenciones de las dos partes por mantener los lazos, la compleja situación económica que atraviesa Argentina entorpeció la renovación del colombiano con la Banda Cruzada.

A través de sus redes sociales el jugador de 29 años dio a conocer la noticia con un sentido mensaje en Instagram: ¡“No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. Acá tienen un hincha de por VIDA!! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS”.

En sus etapas con River Plate, Juan Fernando Quintero disputó un total de 97 partidos con un saldo de 19 anotaciones y 15 asistencias en 4,533 minutos con la casaca del Millonario. Ahora el ex Independiente Medellín está a la espera de resolver su futuro.

Todo indica que el próximo destino del Nalgón estaría en Estados Unidos, Colombia o Brasil, este último ha tomado más fuerza en las últimas horas dado el interés del Flamengo actual campeón de la Conmebol Libertadores por contar con los servicios de Quintero. No obstante, otro grande del balompié Carioca está tras los pasos del futbolista de la selección Colombia.

De acuerdo con la información de los medios brasileños, el Internacional de Porto Alegre se metió a la pelea por quedarse con la zurda de Juan Fernando Quintero, que no llegaría solo, dado que el Colorado tiene en carpeta a otro jugador cafetero para integrar sus filas.

El jugador que se vestiría con los colores del Inter junto con Juan Fernando Quintero es Gustavo Cuéllar, actualmente en Arabia Saudita. Según el portal Globo, el club ya se comunicó con el ex Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

“Cuéllar, de 30 años, es una petición del entrenador Mano Menezes. El Inter ya tuvo una conversación con el jugador, le presentó valores y proyecto y recibió una señal positiva para seguir adelante. Aún está por oficializarse una propuesta al club saudí, que tiene contrato con el jugador hasta julio de 2024″.

No obstante, la negociación no será nada sencilla dado que Al Hilal, equipo en el que milita Gustavo Cuéllar, no puede realizar contrataciones, lo que impediría que el volante exFlamengo arribe al Inter: “Lo que podría obstaculizar la liberación inmediata de Cuéllar es la prohibición de fichajes impuesta al Al Hilal por la FIFA. El club está impedido de fichar nuevos jugadores y no accede a dar de baja a los de la actual plantilla hasta que caiga esta sanción. Pero el Inter estaría dispuesto a esperar hasta mediados de año, con la salida tras una negociación amistosa”.

Caso contrario ocurre con Juanfer, que al no renovar con River Plate está en la libertad de negociar con cualquier otro equipo tras rescindir su contrato con el Shenzen FC de China por incumplimiento de pagos.

