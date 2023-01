Bad Bunny y otros famosos que tuvieron problemas con sus fans

Bad Bunny. Foto: Instagram @badbunnypr

2022 fue el año que terminó de consagrar a nivel mundial a Bad Bunny. Por tercer año consecutivo el reguetonero se mantuvo como el artista global más escuchado en Spotify, pero ahora le añade un nivel de impacto en el mercado anglosajón con el que antes no contaba. Aunque semanas atrás anunció que no estaría de gira en 2023 y todo parecía indicar que este sería un año tranquilo, los primeros días del año dejan una lectura bien distinta.

El pasado fin de semana, mientras se encontraba en el complejo Casa de Campo en La Romana, República Dominicana disfrutando de sus vacaciones y recibiendo el Año Nuevo, protagonizó una fuerte polémica luego de que se difundiera un video en el que se le ve cuando arroja al agua el celular de una fanática que quería una foto con él.

Las reacciones en redes sociales se han dividido bastante frente al hecho. Por un lado hay quienes reprueban la conducta de Bad Bunny durante ese momento, pues se trataba de una seguidora de su música a fin de cuentas y hasta le han aconsejado a la joven afectada que entable acciones contra el músico por agresión. Pero por otro lado, hubo quienes culparon a la fanática por lo sucedido, argumentando que violó su espacio personal al ponerle el celular tan cercano a su rostro, lo que habría generado la molestia del cantante.

Unas horas después, el reguetonero estableció su punto de vista frente al hecho a través de su cuenta de Twitter:

“La persona que se acerque a mí, a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”

El caso de Bad Bunny, no obstante, no es el único de estas características que se ha presentado. En tiempos recientes se ha generado cierta aversión por parte de algunas celebridades frente a esta clase de comportamientos de sus seguidores debido a la sobreexposición a la que se ven sometidos, pero a la vez a la euforia que ciertos fans descontrolados no saben controlar. A continuación repasamos algunos casos recientes de celebridades que han reaccionado negativamente ante sus fans:

Maluma

En septiembre de 2021, cuando todavía estaban vigentes algunas restricciones a las aglomeraciones públicas por la pandemia de covid-19, el reguetonero fue captado cuando un fan lo agarró en medio de una aglomeración de gente que se quería acercar a él en Nueva York para tomarse una foto. Su guardaespaldas reaccionó y lo empujó, pero de forma sorpresiva también lo hace el propio Maluma, que le dio un manotazo a la persona que lo tenía agarrado. Como con Bad Bunny en su día, esto generó distintas reacciones en las redes sociales tanto a favor como en contra.

James Rodríguez

2022 fue un año complejo para James Rodríguez, y en cierto modo algo pareció romperse entre él y los seguidores de la selección Colombia cuando recibieron en Barranquilla a Perú. Ese día con la derrota por la mínima diferencia con gol de Edison Flores, los asistentes al estadio Metropolitano de Barranquilla comenzaron a silbar a los jugadores y hasta a lanzar objetos al campo de juego cuando jugadores y técnicos se dirigían al camerino. James, siendo uno de los más cuestionados durante todo el proceso de eliminatorias, reaccionó gesticulando contra las gradas y continuó haciéndolo una vez entró a la zona de camerinos. Los videos no tardaron en difundirse debido a que fue captado por la transmisión oficial del encuentro, y llevaron a que el colombiano rindiera cuentas por lo sucedido en su cuenta de Twitch:

“Yo estaba caliente, en un momento que no pensábamos que íbamos a estar, con lo que se dio. Quizá reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro del campo de fútbol. No es solo a mí, pero a ver: si herí a alguien, si lastimé a alguien le pido disculpas porque son cosas dentro del campo”

Cristiano Ronaldo

Un excompañero de James Rodríguez en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, también tuvo que afrontar varias situaciones a lo largo de 2022 donde la calentura del momento le jugó una mala pasada. El pasado 9 de abril, el futbolista luso protagonizó uno cuando aún militaba en el Manchester United y perdió un juego contra el Everton. Cuando se dirigía al vestuario, el atacante le dio un manotazo en la mano a un joven de 14 años que padecía un trastorno autista, dañando su celular cuando intentaba tomarle una foto. Horas después, en su cuenta de Instagram, Cristiano se disculpó públicamente por lo sucedido.

Justin Bieber

El canadiense se ha caracterizado por tener ciertos inconvenientes para lidiar con la euforia de sus fans, quienes han llegado al punto de hacer campamento en su propiedad. En 2016 se vio una de sus expresiones más recordadas cuando, antes de su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, golpeó a un joven que intentó tocarle la cara mientras ingresaba al lugar en su vehículo con la ventanilla abajo.

