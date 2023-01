Miguel Uribe: “Bolívar no puede ser candidato a Alcaldía de Bogotá”

El senador del Centro Democrático aseguró que presentarán una nueva ponencia en contra de la reforma tributaria. Foto: Captura de pantalla / Twitter Miguel Uribe

El senador Miguel Uribe Turbay, a través de su cuenta de Twitter @MiguelUribeT se pronunció sobre la renuncia del exparlamentario Gustavo Bolívar y su posibilidad de participar en las elecciones de 2023.

“Bolívar renunció a senado y por fortuna, no puede ser candidato a Alcaldía de Bogotá: está inhabilitado. Debió renunciar en octubre, un año antes de la elección. Bogotá debe volver a tener un alcalde que la conozca y la quiera y no que la use para satisfacer su vanidad personal”, fueron las palabras que compartió en la red social el senador Uribe.

En su cuenta de Twitter, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay afirmó que Gustavo Bolívar está inhabilitado para ser alcalde de Bogotá.

Las declaraciones se dan luego que Gustavo Bolívar, senador electo por el Pacto Histórico, hiciera pública su renuncia al Congreso de la República para la vigencia 2022 - 2026, en un trino de su cuenta @GustavoBolivar.

“He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias”.

En su cuenta de Twitter, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay afirmó que Gustavo Bolívar está inhabilitado para ser alcalde de Bogotá.

Aunque no está definida su participación en las elecciones, varios personajes de la política, como el presidente del senado, Roy Barreras han dejado ver que la idea sería que Bolívar se lanzara como candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Así lo dio a conocer en su cuenta @RoyBarreras el pasado 31 de diciembre de 2022, donde explica que con la carta presentada por Bolívar desaparece la incompatibilidad por cruce de periodos; por lo tanto, quedaría habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones que se llevarán a cabo en 2023.

“Carta de Renuncia de un Senador y Resolución de aceptación el día de hoy. Con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá si así lo decide. El @PactoCol juega en 2023!”.

En su cuenta de Twitter, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay afirmó que Gustavo Bolívar está inhabilitado para ser alcalde de Bogotá.

Aún no se ha confirmado por parte de Gustavo Bolívar su candidatura para alcalde de la capital, lo único que se conoce con certeza es que comenzará a escribir una novela para el Canal RCN y por esto tuvo que dejar su silla en el congreso.

¿Qué dice la ley sobre las inhabilidades para ser alcalde?

El 14 de octubre de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que las elecciones para alcaldes y gobernadores se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023.

La primera fase del proceso comenzó el pasado 29 de octubre de 2022 con la inscripción, por firmas, de los grupos significativos de ciudadanos que busquen la postulación de candidatos para las elecciones de cargo popular, dicha fase se extenderá hasta el 29 de junio de 2023.

Para las elecciones de autoridades locales del 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública elaboró el “Concepto Marco de Inhabilidades e Incompatibilidades”. En dicho documento, se comparten las inhabilidades e incompatibilidades en que pueden incurrir los servidores públicos al momento de aspirar a los cargos de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.

Dentro de dicho marco se aclara como servidor público a “las personas encargadas de cumplir y realizar las funciones y los fines establecidos por el Estado para su funcionamiento”.

El texto explica que “para evitar que los intereses particulares interfieran con las funciones públicas, la Constitución y las Leyes establecen un sistema de requisitos y limitaciones para quienes se van a vincular y para quienes se encuentran desempeñando cargos del Estado, que comúnmente son denominadas inhabilidades e incompatibilidades”.

La Corte Suprema de Justicia comentó que “las inhabilidades, entonces, son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”.

La Ley 617 de 2000 establece en el artículo 37 que está inhabilitado para ser elegido como alcalde “quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

Siguiendo entonces la causal de inhabilidad que prevé la norma, por calendario electoral, el exsenador Bolívar debió renunciar a su curul el pasado mes de octubre para no presentar ninguna inhabilidad.

