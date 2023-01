Shakira habría cambiado de planes y no dejaría Barcelona en este inicio de 2023

Shakira enfrentaría otro problema para abandonar España por cuenta de la salud de su padre. Foto: Instagram @shakira

La separación de Shakira de Gerard Piqué le habría dejado un profundo hueco en el corazón a la colombiana, tal como se pudo ver en su video de Monotonía, que grabó junto Ozuna. Luego de 12 años de relación, la cantante tomó la decisión de dividir las sábanas del español, con quien formó un hogar por este tiempo y dieron la bienvenida a sus hijos Milan y Sasha.

Entre sus planes estaría el cambio de domicilio, trasladando sus pertenencias y las de sus retoños a la enorme mansión que conservó en Miami. Sin embargo, esta nueva vida en territorio norteamericano no ha resultado fácil para la artista, pues han surgido pequeños detalles que tienen devastados a los menores, como el alejarse de su padre y dejar a tras la vida que tenían en el colegio, así como a sus abuelos paternos en España.

Esto le habría obligado a cambiar rotundamente el calendario, pese a que ya le había sacado el cuerpo a una petición de su expareja, que se rumora habría pedido retrasara un poco su salida del territorio español, según informaron medios de comunicación durante este primer día del 2023.

Shakira disfruta de sus clases de surf junto a su instructor Gorka. (IG / gorkagurdi)

“Según informan ‘Las Mamarazzis’, Shakira se estaría replanteando quedarse en Barcelona unos meses más”, compartió el medio español Marca, que además agregó: “Por el momento, su marcha a Miami no está nada clara y todo dependerá del trascurso de los sucesos de estos días. Lo que antes parecía más que claro, ahora son todo dudas, y quedarse en Barcelona es cada vez más real”.

Aunque, inicialmente, se pensaría que el motivo principal serían sus hijos, hace días se ha venido hablando del estado de salud de su padre William Mebarak, que ingresó en repetidas ocasiones a centros asistenciales, lo que plantearía una dificultad para la barranquillera y su deseo de vivir en Miami.

“William Mebarak tendría bastantes complicaciones para un viaje tan largo. Su salud es muy delicada, y de producirse el viaje, sería en un avión medicalizado y acompañados de parte del equipo médico que atiende a su padre en la clínica Teknon en Barcelona”, explicaron las periodistas en su pódcast Mamarazzis.

Shakira lleva consigo seis maletas en las que llevaría la ropa de sus hijos y la suya, para tener todo listo en enero para la mudanza. Captura de pantalla tomada de revista Semana de España.

Cómo está su relación con Gerard Piqué

La separación entre Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar en la prensa internacional, esto a pesar de que los dos famosos ya llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos y que el exfutbolista tiene una nueva relación amorosa con Clara Chía. Recientemente, se conoció cómo están los ánimos entre la colombiana y el español.

Cuando a la abogada de la cantante de ‘Monotonía’ le cuestionaron “¿la relación entre ellos (Shakira y Piqué) es buena? Porque se dice que solo se comunican a través de ustedes (los abogados)”. Ante este cuestionamiento, Mañé señaló que “no se preocupe que es muy buena”.

Por otro lado, a la abogada también le preguntaron cuándo Shakira se mudará a su mansión en Miami con sus dos hijos. Sin embargo, Pilar señaló que no tiene conocimiento sobre el tema y que, además, “no la he vuelto a ver. Estamos de vacaciones”. Sobre la celebración del día de Reyes de los niños con Piqué solo dijo: “Supongo, supongo, supongo. No se preocupe que todo irá bien”.

