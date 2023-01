Las reacciones a la renuncia de Gustavo Bolívar al Senado

Senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado

Quien fue la cabeza de lista al Senado en las pasadas elecciones, Gustavo Bolívar, sorprendió con su renuncia horas antes de que se acabara el 2023. Aseguró que su propósito más inmediato era empezar a escribir una novela, pero las posibilidades quedan abiertas para ser candidato en las elecciones locales de 2023, lo que despertó varias reacciones en la noche de Año Nuevo.

Tanto sus amigos más cercanos en la política, como los opositores, reaccionaron al anuncio pese a que el senador Bolívar ya había asegurado en octubre de 2022 que tenía intenciones de renunciar, no por intereses electorales, sino económicos.

El primero en anunciar la renuncia fue Roy Barreras, presidente del Senado, quien también asegura que dejará su investidura a mediados del próximo año, quien lo calificó antes de hacerse público como “un gran senador” y que se trataba de alguien que había decidido pasar de legislar a gobernar.

En la cuenta oficial del partido Cambio Radical también se dedicó un trino al recién excongresista respeto a sus afirmaciones sobre la Alcaldía de Bogotá. “Cuéntenos Senador @GustavoBolivar antes que termine el 2022, ¿los estudios fase 3 del metro subterráneo que dicen ustedes hizo la Alcaldía de Petro incluían estos diseños bajados de Google del metro de Moscú? Feliz 2023″, se lee en la publicación.

Partido Cambio Radical renuncia Gustavo Bolívar

“Carta de Renuncia de un Senador y Resolución de aceptación el día de hoy. Con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá si así lo decide. El Pacto Histórico juega en 2023″, aseguró Barreras en sus redes.

Muy temprano en el nuevo año, el ya exsenador aseguró en sus redes sociales que no fue una decisión fácil. “Nostalgia por los compañeros q dejo y por las luchas que me falta dar pero tenía q salvarme, herido no le sirvo a la Causa. Desde aquí seguiré al frente del Cañón: proponiendo, defendiendo a Petro, denunciando”, sostuvo.

Bolívar señaló que se dedicará a terminar una novela para el Canal RCN, que hasta el momento se desconoce. Pero se sabe que ha trabajado en un guion para una serie titulado Amor a Primera Línea, aparentemente inspirado en las manifestaciones del 2021 en el país y que espera rodar este año.

“Regresaré recargado porque el cambio apenas comienza y la tarea no está terminada. Lo estará cuando en el Congreso haya mayorías decentes, cuando en alcaldías y gobierno haya personas honorables, que no roben, q no maten; cuando se concrete la paz y el cuidado de los recursos naturales sea religión. Cuando haya justicia social”, escribió Bolívar en sus redes sociales este 1 de enero.

Bolívar aseguró que lamentaba no terminar el periodo, pues solo duró alrededor de cuatro meses en el que era su segundo periodo en el Congreso de la República. Sin embargo, reiteró que desde la campaña del 2022 había anunciado que su paso sería breve.

Renuncié también al partido MAIS q me acogió con cariño y respeto. “A sus directivas y a Martha Peralta Epieyú toda mi gratitud. Pasaré a formar parte de la Colombia Humana según los tiempos de ley. Bueno los dejo con la tranquilidad de haber hecho mi trabajo con respeto, altura y honestidad. A quienes pasaron por mi UTL toda mi”, sostuvo Bolívar.

En ese sentido, pasará a formar parte del partido que fundó el ahora presidente Gustavo Petro, ahora que se ha salvado de las inhabilidades para aspirar a cargos en las elecciones locales del 2023. Sin embargo, no ha confirmado que vaya a aspirar a la Alcaldía de Bogotá, pero personajes como Roy Barreras señaló que lo era una posibilidad que estaba en estudio.

“Conozco a alguien que llego a la política arriesgando su fortuna (porque antes de entrar en política la tenía) hasta el sueldo donaba pues no lo necesitaba para mantener su ritmo de vida, ese es Gustavo Bolívar, alguien que no negocia principios ni con el poder se deslumbra”, señaló Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social y una asidua militante de la Colombia Humana.

Cielo Rusinque sobre renuncia de Gustavo Bolívar

“Gustavo Bolívar para la Alcaldía de Bogotá. Vamos”, escribió en reacción Nicolás Petro, el hijo del presidente que es diputado del Atlántico por el partido del mandatario. Así mismo reaccionó la senadora Andrea Padilla, quien le deseó éxitos en sus nuevos propósitos y sostuvo que haría falta a la bancada del Pacto Histórico en el Senado.

Enrique Gómez sobre renuncia de Gustavo Bolívar al Senado

La oposición tampoco tardó en reaccionar, como Enrique Gómez, excandidato presidencial, quien sostuvo: “Gustavo Bolívar se va del Senado para pasarse a alguna Alcaldía y seguir haciendo daño. Ojo Bogotá, que es el jefe del kínder del ELN”, señaló en redes sociales.

Miguel Polo Polo sobre renuncia de Gustavo Bolívar

El representante Miguel Polo Polo también se pronunció al respecto, dando credibilidad a las palabras de Bolívar, para cuestionar el que sería su nuevo trabajo. “Gustavo Bolívar tanta vaina q habla de RCN; que disque es un medio oligarca, q dice “mentiras”, q esta acomodado a los intereses de los “poderosos” y ahí está, renunciando al senado para ir a escribir novelas a RCN y recibir un pago millonario. Progres hasta q les ofrecen platica…”, señaló.

