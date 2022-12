Egan Bernal y su mensaje de fin de año: “2022: No pudiste conmigo”

El colombiano se prepara para disputar el Tour de Francia 2023, en la que sería la primera "grande" que disputa luego de su accidente de carretera en enero de 2022 (Instagram: @eganbernal)

El 2022 fue un año donde Egan Bernal se enfrentó a la que seguramente sea la prueba más dura que le ha deparado su vida. El 24 de enero, el ciclista colombiano, primero en la historia de nuestro país en ganar el Tour de Francia, sufrió un grave accidente mientras entrenaba por las carreteras de Cundinamarca en el que se llegó a temer por su vida y luego por su continuidad en el ciclismo.

Tras meses de intensa terapia, el pedalista logró superar con éxito las lesiones que le dejó dicho accidente, que incluyeron fracturas en sus vértebras, fémur, rótula y varias costillas. La rehabilitación le hizo perderse las tres grandes carreras de la temporada, y apenas en el segundo semestre pudo participar en algunas competencias de corta duración para ir probando su cuerpo. Egan volvió a competir en la Vuelta a Dinamarca, la Vuelta a Alemania y el Giro della Toscana, retirándose de las tres y haciendo de gregario en todas ellas. Su última carrera del año fue el pasado 15 de septiembre, cuando terminó en el puesto 28 de la Coppa Sabatini, competencia donde el vencedor fue su compañero de equipo, el también colombiano Daniel Felipe Martínez.

Con todo esto en mente, y mientras se prepara para regresar a la alta competencia en 2023, el colombiano despidió el año con un contundente mensaje en sus redes sociales: “2022: No pudiste conmigo”.

Publicación de Egan Bernal en sus redes sociales para dar por cerrado un 2022 desafiante en lo personal y lo profesional (Instagram: @eganbernal)

La puesta a punto de Egan

Tras sus primeros contactos con la carretera en el segundo semestre de 2022, Egan prosigue con su plan de entrenamiento con el Ineos para alcanzar el mejor estado de forma posible para competir mano a mano con los mejores ciclistas del mundo en las grandes vueltas del calendario.

El gran objetivo del pedalista de 25 años es participar del Tour de Francia, competición que ganó en 2019 y espera volver a ganar en 2023. El pasado mes de octubre habló sobre este tema en el Vbar de Caracol Radio:

“Tengo fe de que se puede iniciar la temporada y me gustaría, si todo va bien, volver al Tour. Intentarlo y hacer lo mejor posible, intentar hacer la general y llegar en buena forma. Tengo 9 o 10 meses para intentar llegar bien al Tour. Mentalmente me siento preparado y físicamente lo he hecho muy bien”

La expectativa por el regreso de Egan al Tour se extiende incluso a sus rivales. De hecho, el actual campeón de la competencia, el danés Jonas Vingegaard aseguró que le genera ilusión competir con Bernal y los grandes corredores del actual pelotón en defensa de su primera conquista en la carrera gala.

A falta de confirmación oficial, se espera que Egan participe en la primera carrera del 2023 el próximo 22 de enero, en la Vuelta a San Juan en Argentina, de una semana de duración que terminará el 29 del mismo mes. Bernal ya había participado en dicha carrera en 2017, donde ganó el premio al Mejor Joven y terminó en la novena ubicación en la general.

