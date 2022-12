Juan Fernando Quintero se despidió del River Plate: “No traten de entenderlo, siempre fui feliz”

El colombiano se despidió de River Plate con un mensaje y varias fotografías en sus redes sociales. Foto: @juanferquinterop

“Acá tienen un hincha de por vida”... de esta manera Juan Fernando Quintero puso un punto final a su historia de amor con River Plate, club en el que se consolidó como uno de los grandes referentes de los últimos años. Pese a que hubo intención de las dos partes para una renovación de su contrato, esta parece que finalmente no se pudo consolidar y el ‘10′ se despidió del club a través de las redes sociales. El mensaje dedicado al club y los hinchas cierra esta etapa en la carrera del colombiano, quien ahora podría llegar al fútbol brasileño o al colombiano.

Juan Fernando Quintero es considerado por muchos como uno de los grandes jugadores que ha vestido la banda cruzada en los últimos años. Su anotación ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores que se llevó a cabo en el Santiago Bernabéu quedó como uno de los grandes momentos en la historia del equipo. Tras su paso por el fútbol chino, el mediocampista regresó a Núñez y su rendimiento fue el esperado por muchos, la calidad se mantuvo y rápidamente se consolidó como uno de los más regulares para el técnico Marcelo Gallardo.

En su segunda etapa en River Plate, Juan Fernando Quintero disputó 36 partidos entre liga, copa y Libertadores, anotó siete goles y se reportó con ocho asistencias. Tras culminar la temporada se esperaba que su renovación contractual no presentara ningún problema, incluso el técnico Martín Demichelis, quien reemplazó a Marcelo Gallardo, afirmó que esperaba contar con él para la siguiente temporada. Sin embargo, tras muchas largas, la negociación entre las dos partes se estancó y no se pudo llegar a un acuerdo, esto acompañado por el rumor del interés de un club brasileño cada vez más latente.

El mensaje de despedida de Juanfer

El ‘10′ colombiano publicó en la mañana de este viernes 30 de diciembre, a solo un día de culminar su contrato con River Plate, un mensaje en sus redes sociales dirigido al club argentino y a los hinchas, quienes en reiteradas ocasiones le manifestaron su cariño y pidieron insistentemente que se quedara en el equipo para la temporada 2023. Junto al mensaje publicó varias fotografías de su paso por el Millonario, incluso en algunas aparece acompañado por el extécnico del club, Marcelo Gallardo o por jugadores como Enzo Pérez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, entre otros.

“No traten de entenderlo ! Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. Acá tienen un hincha de por VIDA !! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS”, aseguró Juan Fernando Quintero en sus redes sociales.

El colombiano, pese a que esperaba seguir en River Plate, dejó el club tras un año Foto: AFP

La salida de Juanfer Quintero

Desde Argentina ya mencionaban desde hace algunos días que la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate era un hecho debido a algunos impedimentos económicos por parte del club. TYC Sports señaló recientemente que la situación del ‘10′ , “radica en que por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite. Hasta el momento, el único camino viable es depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial y no sería nada beneficioso para el volante”.

Es en este momento donde la posibilidad de firmar con Flamengo empieza a tomar fuerza. El club brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores, estaría muy interesado en concretar su fichaje y habría realizado una propuesta millonaria al colombiano. A esto también se suma el interés de algunos clubes colombianos y de Estados Unidos. El mismo volante afirmó hace unos días que, “no puedo negar de que tenemos ofertas para ir a varios lugares, pero quiero tomar la decisión con cabeza fría”.

Varios jugadores y celebridades se refirieron a la salida de Juan Fernando Quintero en las redes sociales. Foto: River Plate

“Gracias ídolo”, Enzo Fernández

El mensaje de Juan Fernando Quintero tuvo un enorme impacto en las redes sociales y varias figuras del fútbol y celebridades respondieron a la despedida del ‘10′, quien dejó a River Plate tras haber vestido la camiseta de la banda cruzada por cuatro años. Uno de los que respondió fue la figura de la selección Argentina y campeón del mundo, Enzo Fernández, quien le agradeció al “ídolo” por lo hecho en el Millonario.

- “Gracias por todo ídolo”, Enzo Fernández

- “Te amo hermano, siempre juntos”, Nicolás de la Cruz

- “Vamos crack”, Maluma

- “Gracias magia”, ‘El Cucho’ Hernández

