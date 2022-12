Las curiosas señales de Juanfer Quintero que ilusionan con un posible fichaje en Millonarios

Juan Fernando Quintero le envió 'guiños' a Millonarios. Imagen: Getty Images y @juanferquinterop.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) publicó de manera oficial el calendario de competencias masculinas que tendrán lugar en el 2023. Allí se aclara cuando se jugará la Superliga de Colombia entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira, campeones del primer y segundo semestre, respectivamente. También el inicio de cada semestre de la Liga BetPlay y se contempla las fechas de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las Fechas FIFA.

Teniendo en cuenta estas fechas, Millonarios, uno de los equipos que cerró el año con un sabor agridulce con la consecución del título de Copa BetPlay, pero la eliminación en Liga, comenzó a invertir seriamente en el mercado de fichajes con el objetivo de poder entregarle a su afición el tan ansiado título de liga que no consiguen desde 2017. No obstante, se han visto amenazados por posibles salidas de jugadores importantes, por lo que han tenido que mover de más la billetera.

En los últimos días, en la esfera Embajadora ha comenzado a crecer una constante preocupación sobre el futuro de quienes este año fueron los futbolistas más importantes en el equipo, como el mediocampista David Macalister Silva, los defensores centrales Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás; y los atacantes Daniel Ruiz y Carlos Andrés Gómez quienes debido a su increíble actuación individual en 2022 captaron la atención de diferentes equipos que han intentado hacerse con sus servicios.

Sin embargo, para calmar esa preocupación el cuadro Embajador, anunció la renovación de Macalister su principal ídolo y capitán hasta 2024 y además, en redes sociales, la hinchada del club se encargó de crear un rumor, que si bien es bastante posible que no se cumple, les sirve de ilusión para seguir creyendo en mejores fichajes para el siguiente año.

Los aficionados del Albiazul se dieron cuenta de que el mediocampista Juan Fernando Quintero, en redes sociales está siguiendo a los jugadores más importantes del equipo como Andrés Llínas, Larry Vásquez, Álvaro Montero o Daniel Ruiz, acciones que usualmente se hacen cuando un jugador hace parte de la institución o está próximo a llegar a ella.

De allí nacieron especulaciones de un posible ‘guiño’ que Quintero le está mandando a los directivos de Millonarios para su posible llegada y es que incluso con el propio director técnico Alberto Gamero, ha tenido acercamientos también por medio de las redes. En un comentario, el volante antioqueño le dijo “Te quiero tito” al estratega samario, interacciones que usualmente no se dan así como así.

Juan Fernando Quintero sigue a las principales figuras de Millonarios. Imagen: @juanferquinterop.

Y es que si bien el conjunto de la capital no cuenta con el mismo reconocimiento que tiene River Plate, el año próximo jugará la fase preliminar de la Copa Libertadores y si todo sale como planeado tendrán un lugar en la fase de grupos del torneo, mismo en el que Juanfer siempre está buscando participar.

No obstante, será únicamente el jugador y el tiempo el que dicte su futuro para 2023. Por el momento las negociaciones con River siguen en marcha para que pueda incorporarse al equipo y si bien están avanzando lentamente, este es el objetivo principal del mediocampista. En dado caso no salga como quiera, tal vez la casaca ‘Albiazul’ no le termine de sentar mal a Quintero.





