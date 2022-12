Un gigante de Sudamérica pretende a Juanfer Quintero en medio de las negociaciones con River Plate

El colombiano tiene más ofertas por fuera de la negociación que mantiene con River Plate (Foto: AFP)

El regreso del fútbol argentino está a la vuelta de la esquina y los clubes buscan reforzar sus planteles para pelear todo torneo que aparezca en el camino a lo largo de 2023. Uno de los que no tuvo un prometedor inicio fue River Plate con la dura lesión de Matías Kranevitter en el primer amistoso de pretemporada frente a Unión La Calera y en los siguientes días se definirá una negociación que lleva mucho tiempo quitándole el sueño a los fanáticos: la renovación de Juan Fernando Quintero.

Sin embargo, apareció un pretendiente del enganche y encendió las alarmas en los pasillos del Monumental. “Vamos a hablar sobre Juan Quintero que está cada vez más cerca de ser refuerzo de Flamengo para la próxima temporada. Varios periodistas en Argentina ya saben que la mejor propuesta que tiene el jugador es del Mengao pero evitan hacerlo de forma pública por respeto a River Plate ya que tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Ahora se filtró la información y el nombre ya está en manos del entrenador Victor Ferreira para analizar su aprobación”, explicó el Canal Do Nicola.

Y agregó al respecto: “Existe la posibilidad de un acuerdo en los próximos días en caso de que rechace la oferta de renovación de River Plate y llegará al no tener más el vínculo con el club chino”. El colombiano está en los planes del cuadro brasileño para ser el reemplazo de lujo de Giorgian De Arrascaeta en una posición de creación de juego. Además, el nuevo entrenador del Flamengo ya estuvo interesado en tener a Juanfer en sus filas hace varios años: lo pidió para reforzar al Fenerbache de Turquía en 2016.

Demichelis pidió por la renovación de Juan Fernando Quintero en su llegada al club (Foto: Télam)

Hace pocos días, Quintero dio detalles sobre sus negociaciones con el Millonario. “De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo. Yo a River lo amo lo quiero, la gente es increíble y no es despedida, pero la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor”, afirmó en charla con ESPN.

En Núñez siguen negociando con el representante de Juanfer y confían en que pueden llegar a un acuerdo para mantener en el equipo al autor de uno de los goles más importantes en la historia de la institución. A pocos días de que se termine el vínculo contractual, el reloj de arena comienza a presionar a la dirigencia de River que ahora tiene la presión de quien lo venció en la final de la Copa Libertadores 2019: Flamengo.

