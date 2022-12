Tulio Gómez con los pies en la tierra a la hora de hablar sobre el fichaje de Juan Fernando Quintero para el América de Cali

El máximo dirigente del América de Cali se pronunció sobre el caso de Quintero. Tomado de redes

Falta poco para que culmine 2022, un año que deportivamente fue para el olvido en materia de resultados para el América de Cali, que se quedó con las manos vacías en todos los frentes por lo cual se quedó sin chances de al menos lograr un cupo a torneos internacionales.

Así mismo, los equipos de la Liga BetPlay Dimayor se encuentran confeccionando sus nóminas para las diferentes competencias de 2023, por lo cual buscan armarse de la mejor manera. El América de Cali no es la excepción, dado que quiere ser protagonista el próximo año bajo la dirección técnica de Alexandre Guimarães.

Uno de los futbolistas que más ha sonado en mercado de fichajes es el volante de 29 años Juan Fernando Quintero, que no ha definido su futuro con River Plate con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, y de momento no ha llegado a un acuerdo con la dirigencia Millonaria pese a sus intenciones de seguir en el club.

El jugador de la selección Colombia se refirió a su situación con la Banda Cruzada en días pasados durante una entrevista con ESPN Argentina: “De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo”.

Le puede interesar: Rifle Andrade es el apuntado por el Deportivo Cali para reemplazar a Teófilo Gutiérrez

Así mismo, Juanfer aceptó que tiene ofertas sobre la mesa, se dice que desde Brasil buscan al cafetero y también ha sido tentado por la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, que junto a la liga Carioca pueden satisfacer las pretensiones salariales del exPorto, caso contrario ocurre en Argentina por la difícil situación económica.

En Colombia Juan Fernando Quintero no ha pasado desapercibido, ya que Millonarios estuvo preguntando por el futbolista, sin embargo, los números no cuadran en las arcas del Embajador. De igual manera, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, se refirió a la posibilidad de fichar al ex Independiente Medellín en diálogo con el periodista Petiso Arango.

“A Juan Fernando Quintero yo lo admiro mucho pero no se adapta a lo que nosotros queremos: ni al presupuesto ni al juego. No se adapta a lo que queremos ahora, siendo un excelente jugador. En lo económico, ni pregunté”.

Por ahora, el América de Cali tiene tres caras nuevas que ya están a disposición del entrenador costarricense Alexandre Guimarães para afrontar la liga y Copa Colombia. Sobre este tema, Gómez aseguró sentirse conforme con el nuevo proyecto. “Yo creo que con este equipo que tenemos podemos pelear título, eso pensamos también otros 7 equipos más”.

Tras doce años fuera del país el volante Carlos Darwin Quintero decidió regresar para enfundarse la camiseta del onceno vallecaucano. El jugador de 35 años llega procedente del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Junto al Científico del gol, la Mechita también confirmó la incorporación del atacante argentino Facundo Suárez de 28 años que viene de marcar 20 goles con el Oriente Petrolero de Bolivia. Otro que se une a la escuadra caleña es el extremo barranquillero Cristián Barrios que jugó en el último tiempo para el Patriotas Boyacá.

Seguir leyendo: