Talleres de Córdoba de Argentina dejó libres a dos colombianos, llegarán a la Liga BetPlay

Talleres de Córdoba, equipo argentino que en el 2022 terminó como subcampeón de la Copa Libertadores y clasificado a torneos internacionales, es uno de los clubes con mayor cantidad de colombianos en el país del sur del continente. Sin embargo, el equipo cordobés se desprenderá de dos de ellos, quienes regresarán al futbol colombiano, tras los pocos minutos sumados en el exterior.

El primero se trata de Rafael Pérez, jugador cartagenero que llegó al club argentino en 2020 tras jugar 125 partidos con la camiseta del Junior FC. Justamente, el cuadro de Barranquilla sería el elegido para la repatriación del defensor central de 32 años. Lo complejo de la situación es que Talleres no permitiría un préstamo, por lo que esperan vender al futbolista avaluado en dos millones de euros, según el portal BeSoccer.

La opción de préstamo no es contemplada por los dirigentes argentinos y es bien sabido por el colombiano que las oportunidades de sumar minutos son mínimas en el 2023. La última temporada no fue mala en número para el defensor central que 47 partidos, en 43 como titular entre Liga Profesional, Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores. En sus dos años como Albiazul, fueron 117 duelos, dos goles, 37 tarjetas amarillas y se perdió al menos tres partidos al ver la cartulina roja. Adicional, sumó dos subtítulos de la Copa Argentina 2020 y 2022.

Su historia con la camiseta del Junior es bien recordada al ser campeón de la Liga en 2018 y 2019, año en el que también levantó el trofeo de la Superliga de Colombia. En 2017 celebró el título de la Copa Colombia e integró la nómina subcampeona de la Copa Sudamericana del 2018.

Entre tanto, Emerson Batalla dio el salto al fútbol del exterior con apenas 20 años tras su destacado debut como profesional en el América de Cali. A sus 21 años, su regreso sería en calidad de préstamo pero a Independiente Medellín. En Argentina tan solo jugó ocho partidos y se fue cedido en la segunda parte de año a Patronato, club que perdió la categoría, pese a ser campeón de la Copa Argentina en 2022, sin mucha incidencia del delantero.

Como profesional, Batalla no suma más de 59 partidos, de los cuales 42 han sido con su club de formación y tan solo suma cuatro goles como profesional. Allí compartiría con otro ex Diablos Rojos y compañero, Michael Rangel, que renovaría luego de que el Poderoso de la Montaña no llegara a un acuerdo con Luciano Pons.

Estas salidas indicarían que el único colombiano en la plantilla sería Diego Valoyes, extremo con proceso en la selección Colombia y que es el jugador más caro del plantel actualmente. Los directivos del club estarían negociando su pase en el fútbol europeo, específicamente en La Liga, una de las más exigentes y competitivas del mundo.

El jugador fue pretendido por clubes de Argentina como River Plate y Boca Juniors; también recibió ofertas desde la MLS de Estados Unidos, la Bundesliga y hasta de la liga de Arabia Saudita. Valoyes tiene contrato con el equipo argentino hasta junio de 2024. Son 117 partidos desde su arribo proveniente de La Equidad y en cinco años ha marcado 22 goles y ha aportado 12 asistencias.

