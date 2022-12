Marcela Reyes reveló la causa del dolor que soporta en las uñas mes a mes

Marcela Reyes reveló que se practica doloroso procedimiento en los pies cada mes. Foto: Instagram @marcelareyes

Marcela Reyes es considerada la reina de la guaracha, género en el que incursionó desde hace algunos años y con el que ha acumulado una gran fortuna. Recientemente, sorprendió al reaparecer en sus redes sociales, semanas después de confirmar que formará parte del reality del Canal RCN Survivor: La isla de los famosos, en el que estará compitiendo junto a otras celebridades.

Sin embargo, pocos conocen lo que debe pasar mes a mes cuando asiste al podólogo para que le realicen un doloroso procedimiento en las uñas de sus pies, ya que sufre por algo que comúnmente se conoce como “uñas encarnadas”.

Tal y como contó a través de sus InstaStories, la DJ de guaracha se hace una quiropodia para corregir el problema que tiene con el crecimiento de sus uñas. Por eso, hizo la confesión a los internautas en un divertido video:

“Bebés yo les he contado a ustedes que yo sufro de las uñas de los pies, a mi literal se me entierran y me hacen llorar, entonces a mí me toca hacerme eso que se llama quiropodia, aparte de lo que me hacen en las uñas me tengo que hacer la quiropodia porque ya es algo más profesional, me tienen que desenterrar las uñas de manera así como ya médica, mejor dicho les voy a mostrar para que ustedes vean como tengo un hijo literal cada mes”, contó la también influenciadora.

Posteriormente, dejó ver cómo el procedimiento que le realizan le genera cierto grado de dolor, pero continuó afirmando que es algo necesario, adicional a la pedicura que se realiza periódicamente.

“Se los juro que yo no sé cómo soporto esto cada mes, pero esto me pasa… y lo único que dice él es que todo el dolor es mental, o sea él dice que el dolor es mental, vayan sáquenselas a él a ver cómo le va”, concluyó Reyes a través de sus InstaStories. Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer y algunos confirmaron que ese tipo de procedimientos son bastante dolorosos, pero necesarios para que las uñas no terminen generando más complicaciones.

A continuación, las declaraciones de Marcela Reyes sobre el doloroso procedimiento al que se somete en sus pies:

A la DJ le practican doloroso procedimiento para que las uñas de sus pies no se encarnen.

Así logra cumplir Marcela Reyes como madre, empresaria y DJ

A través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que acumula más de 2,4 millones de seguidores, Marcela Reyes les contó a sus seguidores cómo logra combinar las tareas de madre, empresaria y ser una exitosa DJ de guaracha, pese a que realiza otras actividades, estos son los roles más fundamentales para la paisa.

“Definitivamente, la labor de ser mamá es la más importante de todas, pero la más difícil porque mi hijo tiene prioridad…”, contó inicialmente la DJ. Por lo que cuando hace sus presentaciones, va a lo que va y se retira a cumplir con las otras obligaciones.

Y agregó: “casi que ni duermo después del show, sino que inmediatamente voy al hotel, me cambio y me voy al aeropuerto ¿para llegar a qué? A cumplir esa función de mamá, comparto con él (su hijo) y procedo a coger mi teléfono a llamar a todos mis colaboradores porque tengo unas empresas… me aseguro que todo está bien y, por otro lado, dedicarme a las redes sociales porque es una fuente de ingresos súper relevante. Es muy difícil, pero no imposible. Simplemente tener disciplina”.

