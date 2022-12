Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, respondió a la polémica: “Petro no regaña ni me siento corregido”

Jaime Dussan explicó la controversia luego de que el presidente Petro lo desmintiera públicamente. Foto: Colprensa.

Toda una tormenta política enfrenta, otra vez, el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que, en plena Navidad, el director de Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Jaime Dussán, diera a entender que usarían el ahorro pensional de los ciudadanos para financiar proyectos de infraestructura. Tras varias duras críticas, Dussan rompió el silencio.

Fue durante una entrevista con la revista Semana que el presidente de Colpensiones, quien fue desmentido por el mismo jefe de Estado, aseguró que mal interpretaron sus palabras porque él se refería era a la reforma pensional que, en unísono con el Ministerio del Trabajo, presentarán en 2023 ante el Congreso de la República.

En esa línea, Dussán explicó en qué, realmente, se invertirán los ahorros pensionales de los colombianos. Según le dijo a la publicación, la idea es que con ese dinero se paguen a tiempo las pensiones de los que ya cumplen con los requisitos y “ser solidarios con sectores poblacionales que no tienen pensiones, y tercero, buscar que recursos que van a durar 25 o 30 años puestos en TES o inversiones (...) sean del Estado colombiano con ese tipo de posibilidades”, aseguró a Semana.

Sobre la posibilidad de usar el ahorro pensional para sacar adelante proyectos como el polémico tren que conectaría a Barranquilla con Buenaventura, Dussán aseguró que lo que usarán son las “rentabilidades” que generará el ahorro pensional. Esto, pese a que el mismo Gustavo Petro negó que gastará esa plata con la reforma tributaria.

“Lo que buscamos es que los recursos que puedan ser utilizados y que tengan norma (...) puedan contribuir a las obras sociales que han sido planteadas por el señor Presidente (...) sin demeritar en nada los recursos que se tienen para el pago de pensiones”, aseguró el dirigente.

Eso sí, dijo que toda la polémica en torno al tema se generó por “mala intención” de quienes se quieren mantener en Porvenir y Protección, que son los fondos privados de pensiones. “Los que quieren hacer una polémica es que la hagan con responsabilidad y con seriedad”, dijo Dussán, quien le reiteró al medio que “sin lugar a dudas” el pago de las pensiones estará asegurado bajo el gobierno de Petro.

Además, motivó a la gente para que se afilie a Colpensiones y se salga de los fondos privados porque si es pasa “Colpensiones, progresivamente, no recibiremos un billón al año, sino que recibiremos 21 billones”, dijo y aseguró que, por ahora, la entidad que presidente no ha hecho cuentas de cuánta plata puede prestarle al Estado para sacar adelante el tranvía entre dos de las principales ciudades del país.

“He escuchado exministros de Hacienda más o menos diciendo bobadas en esta materia. Uno sabe que lo están diciendo de una manera irresponsable”, mencionó.

Inclusive, reconoció que, aunque el mismo Petro desmintió las polémicas declaraciones que Dussán entregó recientemente, ambos tienen la misma percepción de cómo se manejarán los recursos de las pensiones; además, no concibió las palabras del Presidente como un jalón de orejas. “El presidente Petro no regaña ni me siento corregido. Estoy en la línea del señor Presidente, en las orientaciones que nos ha dado para trabajar en esa materia”, agregó.

Es más, aunque desde sectores como el Centro Democrático pidieron su renuncia luego de que el jefe de Estado desmintió esas afirmaciones, Dussán descartó por completo dimitir de su cargo porque, según le dijo a Semana, lleva tan solo diez días en él.

Estas nuevas declaraciones de Dussán se conocen luego de que el presidente Gustavo Petro señaló (en un hilo de Twitter) que no harían lo que actualmente hacen los fondos privados de pensión, que es utilizar el ahorro pensional para financiar obras de infraestructura:

“No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara”, expresó.

