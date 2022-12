Maluma y su respuesta sobre su posible paternidad junto a Susana Gómez

Maluma sueña con ser padre, sin embargo, no tiene fecha todavía para la llegada de su primogénito, desmintió rumores de embarazo de Susana. Foto: Instagram @maluma

Maluma es uno de los cantantes del género urbano que mayor deseo despierta entre sus seguidoras, sin embargo, el paisa logró encontrar el amor en los brazos de Susana Gómez, una mujer que nada tiene que ver con el mundo del entretenimiento y se ha robado las miradas un par de veces junto al artista, como aquella ocasión en la que el Pretty Boy le robó un beso durante una presentación en vivo en unos reconocidos premios de música.

Recientemente, Juan Luis Londoño fue reconocido como uno de los 50 creativos del país junto con Alejandro Riaño y otras personalidades de la farándula nacional, y no es para menos, pues el paisa no solamente incursiona en la música, sino que también es un empresario en la producción musical, la industria de alimentos, entre otras cualidades del artista.

2022 ha sido un gran año para el intérprete de temas como Junio, Ojalá y Cositas de la USA y espera que 2023, lo sorprenda con nuevos proyectos musicales como empresariales. En la más reciente edición de la revista Vea, Maluma contó a los lectores cuáles son esas “metas ambiciosas” que tiene para el nuevo año, sin embargo, dejó claro que no tiene una fecha específica para cumplirlas.

Maluma y su novia Susana Gómez, compartiendo juntos una actividad al aire libre.

Allí contó que tiene planes de formar una familia junto a Susana Gómez, su actual pareja y calmó las aguas aclarando que, por ahora, la mujer no está esperando un pequeño Malumita. Pero esto no fue lo único que reveló el paisa, pues dejó claro que la idea de ser padre lo anima bastante, pero por ahora no es la prioridad.

“Sueño con tener una familia, hijos… ya llegará el tiempo, quien sabe si será en el 2023, pero es algo que amaría”, confesó en la citada publicación y señaló que está enfocado en trabajar en su carrera y en su salud física y mental.

Pero esto no fue lo único que destacó la publicación sobre Maluma, pues el paisa culmina un 2022 lleno de éxitos en lo profesional sumando su presentación en el FIFA Fan Fest durante la inauguración del Mundial Qatar en 2022. También destacó que el cantante culminó con éxito su gira Papi Juancho Wolrd Tour con presentaciones en cerca de 20 ciudades de Europa así como Dubai, Israel, México, Argentina y terminó en Medellín con la presentación de Medallo en el mapa junto a Madonna.

FIFA Fan Festival en Al Bidda Park, Doha, Qatar - Noviembre 19, 2022. Maluma durante la presentación oficial en el FIFA fan festival REUTERS/Molly Darlington

Adicionalmente, presentó su debut en la actuación junto a Jennifer López y Owen Wilson en la producción cinematográfica Marry Me, en la que dio vida a un artista, que contraería nupcias con la protagonista, pero por cuenta de una infidelidad no se concretó el romance.

Y ni qué hablar de las colaboraciones que realizó junto a otros artistas a lo largo de 2022, cantando junto a Feid en Mojando Asientos; Sexo sin título en compañía de Jay Wheeler y Lenny Tavárez, entre otras. Pero también hubo espacio no solo para los talentos locales, sino que los internacionales también dijeron presente como Nicki Minaj y Myriam Fares en Tukoh Takah y junto a Adam Levine y The Rudeboyz en Ojalá.

