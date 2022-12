El meme de Maluma que sirvió para reconciliar al Kun Agüero con un importante streamer

El exfutbolsita argentino finalmente terminó los inconvenientes que tenía con el reconocido streamer. Foto: Reuters / Meme / DjMariio

La Kings League, la liga de fútbol creada por el exjugador Gerard Piqué y la cual contará con la presencia de algunos exfutbolistas como Sergio ‘El Kun’ Agüero e Íker Casillas, así como a varios de los streamers de habla hispana más importantes del mundo como Ibai Llanos, The Grefg, el colombiano Juan Guarnizo, Dj Mariio, entre otros. Sería precisamente este último el que tuviera un rifirrafe con el exfutbolista del Manchester City en las redes sociales por algunas posturas en pleno Mundial de Qatar 2022.

Todo empezó con algunos de los comentarios que realizó DjMariio en sus redes sociales sobre los resultados del Mundial Qatar 2022. Aunque realizó algunas publicaciones sobre el partido entre Argentina y Países Bajos, ninguna tuvo alguna mala intención, sin embargo, una de esta fue la imagen que se volvió viral en la que se ven a los jugadores de la selección albiceleste festejando la clasificacióna ante sus rivales luego de la tanda de los penales.

Sergio Agüero respondió a esta imagen y publicó, “Anda a jugar al fifa vos”, sin embargo DjMariio le quiso contestar con una imagen en la que los dos estaban jugando al FIFA y destacó que, “Ya jugué contigo Kuni”, haciendo referencia a que en ese partido virtual lo venció por 4-0. Es importante señalar que el streamer y youtuber destaca en este videojuego y es uno de los grandes fanáticos del Real Madrid.

En un evento de la Kings League en la que los 12 presidentes (entre futbolistas y streamer) hablaron del evento que comenzará en el mes de enero y que podrá ser visto de manera gratuita en el canal de Twitch de cada uno de los creadores de contenido. Fue durante esta conversación en la que el argentino Sergio Agüero dio su opinión sobre el streamer español DjMariio y confesó que no le cae nada bien.

“Si hace pelotudeces, me caliento. Como los boludos periodistas que dicen pelotudeces, también. Me da igual que no me pida perdón. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, y lo digo aquí para la cámara. Cada uno le gusta la gente como es”, afirmó Sergio Agúero en el evento y quien de acuerdo con algunas versiones de Ibai Llanos, se salió del grupo de Whatsapp de la Kings League.

Incluso Gerard Piqué, quien es la cabeza a cargo del torneo de fútbol que promete grandes emociones se refirió a esta situación entre el Kun Agüero y DjMariio y señaló que, “sabemos que ha habido unas diferencias por culpa del Mundial. De ahí, cada uno... luego que se conecten y lo expliquen. Algún presidente ha llegado a pedir que se pidan disculpas”.,

Tras esto el streamer español publicó una imagen en sus redes sociales con el reconocido meme del cantante colombiano, Maluma, quien publicó en uan storie de Instagram una foto de Residente y otra de J Balvin y en la mitad la palabra “Paz”. Esta ha sido utilizada para poner fin a muchas de las enemistades y conflictos de las personas y se volvió viral en las redes sociales. En la imagen publicada por el también youtuber, puso su foto y la de Agüero, con la palabra en el medio.

Incluso en la celebración de la Copa del Mundo que ganó Argentina, el extacante argentino se acordó del reconocido streamer y dijo, “alentaste por Brasil... Argentina salió campeón del mundo. Somos campeones del mundo. DjMariio, la tenés adentro”.

No obstante, parece que la situación entre las dos figuras públicas ya se calmó y su enemistad parece haber llegado a su fin ya que en su cuenta oficial de Twitter, el argentino respondió al meme de Maluma publicado por DjMariio y aseguró que, “Ok, paz @DjMariio … Ya terminó el Mundial y somos campeones. Lo que pasó queda atrás. Aunque eso sí, nos vemos en la @KingsLeague”.

