Maluma no deja de hacer plata: ahora tiene su propia marca de mezcal, y no es barato

“Sentimos una conexión inmediata con Juan Luis, un artista que comparte nuestros valores e ideales. Estamos realmente emocionados de que esta asociación nos brinde la oportunidad de forjar nuestra pasión y participación en la industria de vinos y licores a largo plazo”, expresó, por su lado, Moisés Guindi, CEO de Casa Lumbre

Maluma, en un bar en el sector de Llanogrande, en el Oriente antioqueño,, presentó, ante sus allegados y medios de comunicación, la llegada de una marca de mezcal, a Colombia. Se trata de Mezcal Contraluz, el primer mezcal cristalino, que empezará a ser distribuido en Colombia hacia el primer semestre del año que viene. “Soy un gran aficionado y fanático del mezcal, así como, de los tequilas cristalinos; cuando escuché que existía una fusión entre estos dos perfiles dando como resultado un mezcal cristalino, sabía que en cuanto lo probara me iba a enamorar por completo”, comentó el cantante.

“Tuve la certeza de que quería convertirme en socio e invertir mi propio dinero en este proyecto por varias razones. Entre ellas, es que en todo lo que hago, me gusta compartir mis descubrimientos con el mundo entero y la gente que me rodea. Estoy muy emocionado de presentar Contraluz en Colombia”, destacó. Es de recordar que el músico, ahora, es socio de esa marca. No se conoce exactamente el precio, pero en México cuesta 929 pesos, es decir, en Colombia, serían aproximadamente 230.000 pesos.

“Sentimos una conexión inmediata con Juan Luis, un artista que comparte nuestros valores e ideales. Estamos realmente emocionados de que esta asociación nos brinde la oportunidad de forjar nuestra pasión y participación en la industria de vinos y licores a largo plazo”, expresó, por su lado, Moisés Guindi, CEO de Casa Lumbre.

Recientemente, Maluma fue reconocido en la más reciente edición de la revista Forbes Colombia como uno de los 50 personajes más creativos del país y ser figura clave en la industria del entretenimiento al construir su “propio imperio empresarial”. La publicación destaca que el colombiano es uno de los exponentes más importantes del género urbano en el mundo y que “ha construido una millonaria compañía con negocios en la música, la gastronomía, hotelería, startups, moda y hasta la crianza de caballos”.

Maluma compartió con sus seguidores que fue elegido como uno de los 50 más creativos de Colombia. Tomada de Instagram @maluma

Cabe mencionar que el paisa fue seleccionado a comienzos de 2022 como imagen de la campaña de Versace para la colección Primavera- Verano del año en curso. Además, fue la propia Donatella Versace quien compartió la noticia que emocionó al paisa y dedicó unas emotivas palabras en ese momento:

“Aquí está él. Maluma es el nuevo hombre Versace. Maluma, eres un alma increíble; fuerte, confiado y lleno de energía contagiosa. ¡Eres perfecto! Te quiero”, destacó. “Te quiero más”, contestó el paisa. “Maluma ha sido durante mucho tiempo parte de mi familia Versace y estoy muy emocionada de que protagonice su primera campaña oficial con Versace. ¡Me encantó la forma en que jugaba con la cámara y el hecho de que estaba tan a gusto frente a ella como frente a un estadio lleno de gente cantando sus canciones!”, agregó Donatella en un comunicado de prensa divulgado este miércoles.

Adicionalmente, la portada de Forbes Colombia hace un reconocimiento al cantante y que el propio Maluma replicó en su cuenta oficial de Instagram, en la que expresó su total agradecimiento al magacín, por permitirle compartir su historia que servirá de inspiración para quienes quieran alcanzar sus sueños como lo ha conseguido él.

“Este camino como empresario apenas comienza y no puedo esperar al 2023 para contarles todo lo que venimos planeando. Seamos la oportunidad que buscamos”, concluyó el intérprete de Sobrio, Junio y Chantaje.

El paisa hace unos meses sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se estrenó en el mundo del emprendimiento con una cadena de restaurantes llamada “Dembow”, que estará presente inicialmente en cuatro países de América Latina. La información fue dada a conocer por el paisa este 3 de noviembre y señaló que los países en los que tendrá presencia serán Colombia, México, Brasil y Perú.

Según se conoce, la cadena de restaurantes cobijará 17 ciudades y contará con 86 puntos de venta que serán atendidos por Rappi. El reguetonero confirmó que este nuevo negocio en el que está incursionando funcionará de manera digital como se indicó anteriormente, pero también tendrá disponible el despacho de la comida haciendo la solicitud a través de su página web.

“Las hamburguesas serán las ‘Super Smashed Burgers’, hoy tendencia en Estados Unidos y Europa. Son hamburguesas que se aplastan sobre la plancha durante apenas unos segundos hasta lograr una capa de costra crujiente que maximiza y potencia su sabor. Los ‘Hot Dogs’ tendrán ingredientes que normalmente no veríamos en un ‘Hot Dog’ común”, se puede leer en uno de los apartes del comunicado.





SEGUIR LEYENDO: