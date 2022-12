Cintia Cossio le respondió a usuario que le recomendó “vestirse mejor”: “Yo le enseño a mi hijo a no meterse en la vida de los demás”

Cintia Cossio y su respuesta a usuario que le recomendó “vestirse mejor” para fotografiarse con su hijo. Foto: Instagram @soycintiacossio

Cuando se es una figura pública hay mayor exposición de recibir cualquier cantidad de comentarios en redes sociales con referencia a cualquier cosa: la forma de vestir, el físico, ideología política, creencia religiosa, en fin. En el caso de Cintia Cossio, por estos días la creadora de contenido recibió una crítica por la manera en que se viste.

De este modo, un usuario(a) le dejó el siguiente mensaje: “Por qué no te vistes mejor para tomar fotos con tu hijo, qué ejemplo puedes darle”. Ante estas palabras, la paisa decidió dar una respuesta agradeciendo sarcásticamente la sugerencia que le hizo el internauta. Fue así que escribió:

“Yo le enseño a mi hijo a no meterse en la vida de los demás, y más si los actos ajenos le hacen daño a nadie. De igual manera, muchas gracias por la sugerencia”.

Vale recordar que la influenciadora colombiana sostiene una relación sentimental desde hace una década con Jhoan López, quien también se desempeña como creador de contenido. Y, en lo corrido de su matrimonio la pareja ha tenido un hijo: Thiago, nacido aproximadamente en 2016.

Cintia Cossio y su respuesta a usuario que le recomendó “vestirse mejor” para fotografiarse con su hijo. Foto: Instagram

Por otro lado, no es la primera vez que Cintia Cossio habla de su hijo con referencia a las fotografías que sube a redes sociales o su forma de vestir. Tampoco hay que olvidar que la paisa tiene un perfil en OnlyFans. Así las cosas, en ocubre pasado publicó un explicativo texto en redes sociales sobre la forma en que ella y su esposo están criando a Thiago.

“Él ya tiene algo de conocimiento sobre las fotos que sube mamá a dicha página, pero he sido una mamá con tanta autoridad y tan enfocada, que a su edad no le oculto nada y aun así me respeta y me ama. Yo puedo subir lo que sea a mis redes, en mi hogar soy toda una dama, por algo llevo once años con el mismo hombre y tengo un hijo tan feliz. Así que tranquilos, que Jhoan y yo estamos criando un hijo sin mentiras, con mucha salud mental y madurez para que afronte lo sea de grande”.

Cintia Cossio responde a críticas por fotos que sube a redes sociales y plataformas digitales. Foto: Instagram

Jhoan López y Cintia Cossio salieron a regalar dinero en la calle por Navidad:

Tanto los hermanos Yeferson y Cintia Cossio, como Jhoan López, han demostrado su gusto por salir a las calles a sorprender a la gente con cualquier detalle: desde dar comida a quienes lo necesitan como obsequiar dinero. Respecto de esto último, por ejemplo, el pasado sábado 24 de diciembre Cintia Cossio y Jhoan López salieron en su carro a darle dinero como regalo de Navidad a diferentes personas que estaban trabajando en las calles. De este modo, el creador de contenido compartió un video sobre el tema en sus redes sociales, en el cual empezó por explicar:

“Llevo estas cajitas llenas de dinero, llenas de alegría para aquellos que están afuera guerreándosela, para que tengan una excelente Navidad. Entonces, vamos a ver con qué nos encontramos”. Aquí el video compartido por la pareja de influenciadores:

Jhoan López y Cintia Cossio salieron a regalar dinero en la calle por Navidad

