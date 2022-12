Presidente de Icetex llamó a los colombianos a desearles feliz Navidad: así reaccionaron en redes

El presidente de Icetex, Mauricio Toro, sorprendió a los colombianos con una llamada deseándoles feliz Navidad. Foto: Archivo Infobae.

La Navidad, para creyentes y no creyentes, es una oportunidad para el reencuentro. Las familias, que pueden, se reúnen y además de orar, celebran la posibilidad estar juntos una vez más. Los que no pueden aprovechan la festividad para, con una llamada, acortar la distancia. Aprovechando la ocasión, el presidente de Icetex, Mauricio Toro, sorprendió a los colombianos con una llamada deseándoles feliz Navidad.

Ante la inesperada llamada, los colombianos no tardaron en reaccionar en Twitter y llenaron la red social con divertidos trinos, unos advirtiendo que la única llamada que habían recibido hoy era la de Toro y otros diciendo que el presidente del Icetex los despertó. A continuación una compilación de algunos de los mejores trinos.

Una de las usuarias confesó que la llamada de Toro, si bien le causó felicidad, está esperando la llamada del “lindo”:

Los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para trinar las más divertidas ocurrencias. Twitter.

Otra usuaria, incrédula por la llamada, preguntó en Twitter si había sido la única:

Esta usuaria, si bien advirtió que estaba en shock, también aprovechó la oportunidad para pedirle a la entidad un cambio en pro del fortalecimiento de la educación gratuita de calidad en Colombia.

Por su parte, este usuario confesó que aguantó las ganas de tirar el teléfono solo por si acaso, al final, se le escapaba al presidente de Icetex algún “descuentico de aguinaldo”.

Otro usuario al que la llamada, además de sorprenderlo, le rompió el corazón es el siguiente, que pensó que la llamada era para otra cosa y no para desearle una feliz Navidad.

Esta usuaria también trinó diciendo que espera esta no sea la única llamada que reciba en Navidad.

Vale señalar que la llamada no cayó bien a todos, como a esta usuaria que dijo que a ella mejor la llamen “pa’ decirme que me perdonan la deuda” y no para saludarla por navidad.

El siguiente usuario agradeció el mensaje de Mauricio Toro, pero también aprovechó la oportunidad para pedir un regalo de Navidad:

Este usuario no dudó en mostrar su molestia por la llamada de Toro, que según confesó, lo despertó.

A la siguiente usuaria la llamada le dio, por unos momentos, un instante de felicidad. Esperaba alguna solución sobre su crédito y los intereses que le capitalizaron.

No faltaron los improperios. La siguiente usuaria pidió que los intereses no suban al inicio de 2023.

Finalmente, el siguiente usuario cuestionó los posibles altos costos que puede generar una campaña como esta.

Icetex otorgó los primeros 6.000 cupos para estudiantes que accederán a créditos sin interés

Para el próximo año serán 31.000 estudiantes los que accederán a créditos con el Icetex por primera vez, de los cuales el 29 % obtendrán crédito sin intereses y además recibirán un apoyo de sostenimiento, que será entregado a partir de una evaluación que determine su nivel de vulnerabilidad. Foto vía: ICETEX

Son 6.000 los cupos que se entregaron para estudiantes que accederán a la educación superior en 2023 con créditos a cero interés. Así lo anunciaron desde el Icetex en los últimos días.

Para el próximo año serán 31.000 estudiantes los que accederán a créditos con el Icetex por primera vez, de los cuales el 29 % obtendrán crédito sin intereses y además recibirán un apoyo de sostenimiento, que será entregado a partir de una evaluación que determine su nivel de vulnerabilidad. Estas inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 24 de marzo,

Estudiantes que hagan parte de algunos de estos ítems tendrán el beneficio del préstamo y el auxilio del Gobierno: jóvenes con puntaje Sisbén IV que no supere el C7, o pertenecientes a la población protegida por la constitución: indígenas, víctimas del conflicto, reintegrados, con discapacidad o que hacen parte de la Red Unidos.

“Se los 6.000 primeros beneficiarios con subsidios para 2023, el 59 % pertenece a población Sisbén, el 26 % a víctimas, el 14 % a indígenas y el 1 % por su condición de discapacidad. Todos ellos pertenecen a líneas tradicionales de crédito de largo plazo o la línea especial de protección constitucional”, afirmaron desde la entidad.

Sobre el apoyo de sostenimiento o manutención semestral, desde el Icetex advirtieron que este será de 955.618 pesos y se valorizará de acuerdo con el IPC del siguiente año. Adicionalmente, se abrirá la oportunidad de condonación de la deuda. Ante estas medidas, el presidente de la entidad, Mauricio Toro, aseguró que Colombia avanza en materia de educación con el propósito de tener un país más equitativo.

