Colombia

Prosperidad Social anunció que suspenderá los pagos de subsidios por tres días: cuál es la razón

La entidad aplicará un blindaje electoral entre el 19 y el 21 de junio para reducir presiones y desinformación durante la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

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Prosperidad Social suspenderá las transferencias del 19 al 21 de junio por la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social suspenderá las transferencias del 19 al 21 de junio por la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social anunció que suspenderá las transferencias del pago de subsidios durante tres días por la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, una decisión que la entidad presentó como medida de blindaje electoral para evitar presiones, desinformación y el uso político de programas sociales mientras se desarrolla la jornada en la que competirán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La interrupción regirá del 19 al 21 de junio y afectará, entre otros programas, al quinto ciclo de Colombia Mayor, que comenzó el cinco de junio.

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Según Prosperidad Social, los pagos vigentes se harán hasta el 18 de junio y luego continuarán entre el 22 y el 24 de junio.

La entidad presentó la suspensión de transferencias como un blindaje electoral para evitar presiones, desinformación y uso político de los programas sociales - crédito Prosperidad Social
La entidad presentó la suspensión de transferencias como un blindaje electoral para evitar presiones, desinformación y uso político de los programas sociales - crédito Prosperidad Social

El programa Colombia Mayor beneficia a tres millones de personas mayores en el país y para este ciclo la entidad destinará $649.192 millones. La entrega de los recursos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, con más de 31.000 puntos de atención habilitados.

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Prosperidad Social explicó que la suspensión temporal busca garantizar la transparencia en la entrega de las transferencias monetarias, proteger a los beneficiarios de cualquier intento de presión o desinformación y evitar interferencias con la jornada electoral.

“Para este ciclo se presenta una novedad, debido al blindaje frente a la realización de las elecciones de segunda vuelta presidencial el 21 de junio. Las entregas iniciarán el 5 de junio y se desarrollarán hasta el 18 de junio. Posteriormente, las actividades se suspenderán durante el fin de semana electoral y se retomarán entre el 22 y el 24 de junio, fechas en las que se completará el proceso de entrega”, dice la información publicada por la entidad en su página oficial.

El blindaje electoral es una medida de protección para los beneficiarios y participantes de los programas sociales de la entidad y para la democracia. Las transferencias se suspenden únicamente durante el fin de semana electoral y se reanudan de inmediato para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus recursos de manera segura y transparente”, dijo el director de Prosperidad Social Mauricio Rodríguez Amaya.

El quinto ciclo de Colombia Mayor mantendrá pagos hasta el 18 de junio y los reanudará del 22 al 24 de junio - crédito @ProsperidadCol/X
El quinto ciclo de Colombia Mayor mantendrá pagos hasta el 18 de junio y los reanudará del 22 al 24 de junio - crédito @ProsperidadCol/X

Ese ajuste recae sobre uno de los programas de mayor cobertura de la red de subsidios estatales. El pago no queda cancelado, sino aplazado durante el fin de semana electoral y retomado inmediatamente después de los comicios, según Prosperidad Social.

“Con Colombia Mayor seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de brindar un ingreso que contribuya a mejorar las condiciones de vida de millones de personas mayores. Estos recursos representan un apoyo importante para su bienestar, su alimentación y la atención de necesidades básicas, especialmente para quienes no cuentan con una pensión”, dijo Rodríguez Amaya.

La medida también fue comunicada a nivel territorial. En Sucre, de acuerdo con la gerente regional Ana Milena Álvarez Hernández, la entrega de transferencias de Colombia Mayor beneficia en este ciclo a más de 102.000 adultos mayores.

La funcionaria sostuvo que la decisión busca impedir que los programas sociales sean usados con fines políticos durante la segunda vuelta presidencial.

Estos son los subsidios a cargo de Prosperidad Social

Renta Ciudadana entrega hasta $500.000 pesos a hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica - crédito @ProsperidadCol/X
Renta Ciudadana entrega hasta $500.000 pesos a hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica - crédito @ProsperidadCol/X

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) administra los principales programas de transferencias económicas del Gobierno en Colombia, entre ellos Renta Ciudadana, con montos de hasta $500.000 para hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica.

Según el DPS, también opera Colombia Mayor, una transferencia mensual para adultos mayores sin pensión, y la Devolución del IVA, un subsidio orientado a mitigar el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares más vulnerables.

El organismo incluye además Renta Joven, un apoyo económico y de formación para facilitar el acceso a la educación superior de jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, y Jóvenes en Paz, una transferencia monetaria condicionada para jóvenes en territorios afectados por la violencia o en riesgo de vulnerabilidad social.

Para verificar si una persona es beneficiaria o consultar las fechas exactas de pago, el DPS indicó que se debe ingresar con el documento de identidad a la Página Oficial de Prosperidad Social.

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