Colombia

Los riesgos y tensiones que marcan el camino hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Andrés Pardo, estratega de XP Investments, advirtió sobre puntos importantes que podrían alterar el rumbo de las elecciones, mientras el país debate la transparencia y la estabilidad institucional

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Ilustración acuarela de Abelardo de la Espriella a la izquierda y Iván Cepeda a la derecha, con edificios hospitalarios y la bandera de Colombia de fondo.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son los candidatos que se enfrentarán el 21 de junio en una segunda vuelta presidencial - crédito Visuales IA

El panorama electoral colombiano atraviesa una etapa de alta tensión e incertidumbre tras la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, marcada por el inesperado desempeño de Abelardo de la Espriella, quien dejó en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Andrés Pardo, jefe de Estrategia Macro para América Latina en XP Investments, citado por Valora Analitik, identificó los principales riesgos que podrían alterar el resultado en los próximos días, cuando el país definirá a su próximo mandatario en una contienda que ya ha generado debates sobre transparencia y estabilidad institucional.

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El ambiente se tornó complejo después de que el presidente Gustavo Petro expresara dudas sobre los datos oficiales publicados el 31 de mayo, donde el abogado sacó más de diez millones de votos.

El sorpresivo avance de De la Espriella desató especulaciones en algunos sectores, mientras analistas y actores políticos advirtieron sobre los factores que podrían modificar la dinámica electoral en ambos sentidos.

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Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters
Abelardo de la Espriella resultó vencedor en la primera vuelta presidencial, dejando en segundo lugar a Iván Cepeda - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

Según el análisis de Pardo, existen cinco elementos cruciales bajo observación.

El primero implica eventuales anuncios de corte populista por parte del presidente Gustavo Petro, como iniciativas orientadas a elevar el salario mínimo, incrementar el gasto fiscal o introducir medidas económicas de alivio inmediato. Tales acciones, aunque presentadas como respuesta a demandas sociales, serían interpretadas como intentos de favorecer la candidatura de Cepeda, alterando el marco de competencia y generando reacciones en los mercados financieros.

La violencia política representa otro foco de preocupación, especialmente tras el asesinato en 2025 del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El contexto de seguridad sigue siendo frágil en varias regiones, y la posibilidad de nuevos episodios de intimidación o ataques podría repercutir en la libre expresión del voto y la percepción de legitimidad del proceso.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito REUTERS/Luisa González/Nathalia Angarita
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito REUTERS/Luisa González/Nathalia Angarita

Un tercer riesgo es la coacción y el control territorial en áreas donde persisten conflictos armados. Pardo subrayó que en ciertos municipios, la influencia de grupos armados ilegales, empoderados indirectamente por políticas oficiales, podría incidir sobre el comportamiento electoral.

Esta situación, según el experto, favorecería a Cepeda debido a afinidades políticas y acuerdos locales, dificultando condiciones equitativas para todos los aspirantes.

Otro aspecto relevante es la potencial intervención internacional. El nombre del presidente de EE.UU. Donald Trump surge como posible actor externo, con capacidad para movilizar simpatías en sectores alineados con De la Espriella. No obstante, el involucramiento del jefe de Estado norteamericano podría resultar contraproducente, polarizando aún más el debate y generando rechazo en franjas moderadas del electorado.

El último riesgo señalado por Pardo corresponde a la eventualidad de denuncias de fraude electoral promovidas por Petro. Aunque estas acusaciones buscarían proteger la integridad del proceso, podrían afectar negativamente la imagen de Cepeda y reducir su atractivo entre votantes institucionalistas y moderados, quienes valoran la estabilidad y la confianza en las reglas del juego democrático.

Un punto separa a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las apuestas de Polymarket - crédito Colprensa
Un punto separa a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las apuestas de Polymarket - crédito Colprensa

El análisis de los resultados en las regiones con mayor peso electoral también ofrece claves importantes. En Bogotá, Cepeda obtuvo el 41,2% de los votos, cifra inferior al 47,1% registrado por Petro en 2022, lo cual representó una oportunidad para que De la Espriella recorte distancia en la capital en la segunda vuelta. En contraste, la región Caribe mostró un respaldo del 53% para Cepeda, superando el 51,3% alcanzado por Petro cuatro años atrás, lo que planteó un desafío adicional para la campaña de De la Espriella.

La participación ciudadana será determinante en el desenlace. Hace cuatro años, la asistencia a las urnas pasó de 54,9% en primera vuelta a 58,2% en la definitiva, un incremento que resultó fundamental para el triunfo de Petro. En la jornada más reciente, la participación llegó al 57,9%, y aunque el comportamiento de quienes no votaron aún es incierto, algunos especialistas sugieren que un aumento podría beneficiar ligeramente a Cepeda.

Las expectativas sobre el desenlace también se reflejan en las plataformas de apuestas. La probabilidad de victoria de De la Espriella alcanza el 87% en Polymarket mientras que Iván Cepeda obtiene el 14%, evidenciando el interés internacional y el clima de incertidumbre que rodea la contienda.

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