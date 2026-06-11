Defensores de la Patria asegura que Abelardo de la Espriella estará en el tarjetón pese a polémica por su doble nacionalidad: “Cumple los requisitos”

La candidatura presidencial de Abelardo De la Espriella enfrenta un debate jurídico sobre los alcances de su ciudadanía estadounidense - crédito Fernando Vergara/AP

La elegibilidad presidencial de Abelardo de la Espriella sumó un nuevo capítulo este jueves 11 de junio, luego de que el movimiento Defensores de la Patria saliera en defensa del candidato y asegurara que cumple plenamente los requisitos constitucionales para aspirar a la Presidencia de la República, en medio de los cuestionamientos planteados por un grupo de exmagistrados y juristas sobre su ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la organización respaldó la candidatura del abogado y cuestionó las advertencias jurídicas que han surgido en los últimos días sobre una eventual incompatibilidad entre su nacionalidad estadounidense y el ejercicio de la jefatura del Estado colombiano.

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“Están tan preocupados por el resultado de la primera vuelta que ahora optaron por sembrar dudas sobre una candidatura plenamente legítima”, afirmó Defensores de la Patria, sugiriendo que las críticas obedecen a motivaciones políticas y no a una discusión estrictamente constitucional.

El movimiento insistió en que De la Espriella cumple con los requisitos exigidos por la Constitución para ocupar la Presidencia de la República.

“Abelardo De La Espriella es colombiano por nacimiento, cumple los requisitos constitucionales para aspirar a la Presidencia de la República y será el pueblo colombiano quien tome la decisión definitiva en las urnas”, señaló la organización.

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Defensores de la Patria respaldó la candidatura de Abelardo De la Espriella y aseguró que, por ser colombiano por nacimiento, cumple los requisitos constitucionales para aspirar a la Presidencia de la República - crédito Defensores de la Patria/X

La declaración fue difundida un día después de que varios exmagistrados de altas cortes y reconocidos juristas publicaran un concepto jurídico en el que advirtieron que la ciudadanía estadounidense adquirida mediante naturalización podría generar una incompatibilidad con las funciones presidenciales en Colombia.

Entre los firmantes del documento se encuentran Pablo Cáceres Corrales, Stella Conto Díaz del Castillo, Jaime Córdoba Triviño, Álvaro Echeverri Uruburu, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Iván González Amado, José Gregorio Hernández Galindo, María Adriana Marín y Jorge Iván Palacio Palacio, entre otros exintegrantes de altas corporaciones judiciales.

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Según los juristas, la doble nacionalidad no constituye por sí misma una prohibición para aspirar a la Presidencia. Sin embargo, sostienen que el punto central del debate está en el juramento exigido por Estados Unidos durante el proceso de naturalización.

De acuerdo con el análisis presentado, dicho juramento implica la renuncia a toda lealtad hacia soberanías extranjeras, el compromiso de defender la Constitución y las leyes estadounidenses y la disposición a prestar determinados servicios al país norteamericano cuando la ley así lo requiera.

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Para los exmagistrados, estas obligaciones podrían resultar incompatibles con las responsabilidades constitucionales de un presidente colombiano, quien debe jurar fidelidad a la Constitución nacional, dirigir las relaciones internacionales y ejercer como comandante supremo de las Fuerzas Militares.

Los firmantes aseguran que la incompatibilidad no surge de la doble nacionalidad en sí misma, sino de los compromisos jurídicos y políticos adquiridos mediante el juramento de naturalización en Estados Unidos - crédito Visuales IA

La campaña de De la Espriella ha rechazado de manera categórica esa interpretación. Germán Calderón España, representante legal y asesor jurídico del candidato, afirmó que la Constitución establece únicamente tres condiciones para ser presidente: ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años.

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En declaraciones a distintos medios de comunicación, Calderón sostuvo que no existe ninguna inhabilidad constitucional que impida a De la Espriella aspirar al cargo y recordó que la propia Carta Política contempla una excepción para los colombianos por nacimiento en materia de doble nacionalidad.

Según el abogado, el candidato nació en Bogotá y, por esa condición, puede tener una o varias nacionalidades adicionales sin que ello afecte su derecho a participar en la contienda presidencial.

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Defensores de la Patria respaldó esa postura y aseguró que las interpretaciones promovidas por los exmagistrados no tienen la capacidad de alterar lo establecido en la Constitución. “Las cartas, los conceptos y las interpretaciones acomodadas no reemplazan la voluntad popular ni modifican lo que establece la Constitución”, manifestó el movimiento en su comunicado.

Para los firmantes, el juramento estadounidense podría generar conflictos de lealtad incompatibles con las decisiones que debe adoptar un presidente en defensa de los intereses de Colombia - crédito suministrado a Infobae Colombia

La organización también defendió la legitimidad de la candidatura frente a los intentos de cuestionarla por la vía jurídica y reiteró que será la ciudadanía la que tendrá la última palabra en las urnas.

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“Por eso, Abelardo estará donde corresponde: en el tarjetón, en las urnas y, con el respaldo de millones de colombianos y el favor de Dios, en la Presidencia de la República”, agregó el movimiento político.