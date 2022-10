Mauricio Toro aclara polémica de condonación de deudas en el Icetex y afirma: “jamás me robaré méritos ajenos”

Recientemente, una investigación de la Revista Semana mostró que la resolución donde fueron aprobados esos recursos para el Icetex, fue firmada por la anterior ministra de Educación, María Victoria Ángulo González, durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Foto: Colprensa - Sofía Toscano

El pasado 30 de septiembre el presidente del Icetex, Mauricio Toro, confirmó que la entidad contará con recursos adicionales para condonar créditos, entre el 25 % y hasta 50 % de la deuda. Según informó en ese momento, esos recursos serán de 8.000 millones de pesos que llegaron desde el Ministerio de Educación, y que permitirán aplicarse en por lo menos 800 casos de deudores.

Toro agregó en su momento que, “estamos trabajando por cumplir esas promesas de las condonaciones, en principio con 800 de los 10.000 casos que hay”. Además, el directivo vio como una meta llegar a esos 10.000 créditos con condonaciones hasta diciembre. “Por eso estamos buscando más recursos”, resaltó.

Recientemente, una investigación de la revista Semana mostró que la resolución en la que fueron aprobados esos recursos para el Icetex, habría sido firmada por la anterior ministra de Educación, María Victoria Ángulo González, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

El medio de comunicación nacional compartió imágenes de la Resolución N.º 015179. En el documento se lee que a través de la comunicación 2022-IE.028489 del 1.° de julio del mismo año, el viceministro de Educación Superior realizó la solicitud directamente a la Oficina de Planeación y Finanzas, “para realizar cambios por el valor de $8.155.352.883 con la finalidad de condonar el 25 % de la matrícula”, se lee en la nota de Semana.

Una vez publicada la noticia, Mauricio Toro, en su cuenta de Twitter, enumeró algunos puntos con la intención de aclarar la información publicada en la revista nacional.

En un primer trino, Toro afirmó que durante el empalme con el gobierno anterior “evidenciamos que en el Gobierno Duque el Icetex tuvo un desfinanciamiento de aproximado de 100 mil millones - para reducirlo hicieron asignaciones y ajustes por $ 49mil (incluyendo los $8mil de la resolución 15179″,

En una segunda publicación, el presidente del Icetex afirmó que no se están atribuyendo gestiones del gobierno anterior. “Y quienes me conocen, bien saben que yo demuestro mi trabajo es con resultados, no con retrovisor, pero jamás me robaré méritos ajenos. Esta desfinanciación que dejó Duque estamos tratando de solucionarla a toda costa, y no hemos gastado tiempo en usar el espejo retrovisor”.

Así mismo, en entrevista con Semana, Toro afirmó “nunca el gobierno ni el Icetex han dicho que esas condonaciones sean del gobierno actual, hemos sido claros en que estamos destrabando un compromiso que no se terminó de cumplir”.

Finalmente, terminó su hilo de Twitter destacando que “en el empalme además de esta desfinanciación, encontramos una entidad cooptada por políticos, con problemas de diseño, tercerización desmedida y retraso tecnológico”.

Mauricio Toro ha afirmado en varias oportunidades que estos recursos estarán priorizados para las comunidades más vulnerables, como quienes pertenecen al estrato 1 o 2, así como los de más bajo puntaje del Sisbén y las personas que hacen parte de comunidades indígenas o raizales.

Así mismo, los créditos que el Gobierno nacional debe condonar antes de 2023 son 4.500, para cumplir con las metas planteadas. Esto, además, enmarcado dentro de las 10.000 condonaciones que ha prometido el presidente Gustavo Petro.

Antes de llegar a la Casa de Nariño, Gustavo Petro aseguró que de ganar la Presidencia de la República haría una transformación en el Icetex. “Transformaremos la lógica bancaria del Icetex y crearemos un ambicioso Plan de Salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios. El Icetex se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado en el exterior”, señaló.

El ahora jefe de Estado había afirmado en su etapa como candidato que:

“La deuda del Icetex hay que condonarla, la mitad de los que tienen créditos del Icetex estudiando se van de la universidad y no terminan, varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Lo que yo pienso hacer con el Icetex es condonar la deuda y llevar el Icetex hacia el crédito de estudios en el exterior”, puntualizó.

