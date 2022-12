ELN publica prueba de supervivencia del militar secuestrado en Tame, Arauca. (REUTERS/Federico Ríos/Archivo).

Este viernes, 23 de diciembre, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó una prueba de supervivencia del suboficial de la Armada Camilo Andrés Córdoba Arenas. El militar fue retenido por hombres armados pertenecientes a la guerrilla mientras se movilizaba en el transporte público en el municipio de Tame, Arauca.

“El 13 de diciembre del año 2022 fui detenido por el ELN cuando hacían control territorial en la vía del Tame - Arauca. He gozado de buena salud, he tenido un trato digno de acuerdo con los derechos humanos, he dormido y comido bien. Les envío un saludo a mi mamá, papá, hermanos, amigos y a aquellas personas que han estado pendiente de mí. Muy pronto estaré compartiendo con ustedes”, dijo el suboficial en un video entregado por el ELN.

En desarrollo...

