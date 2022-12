Diálogos con el ELN: Iván Cepeda aseguró que están ‘ad portas’ de comenzar con el primer punto de la agenda

El pasado 21 de noviembre se anunció la reinstalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y el ELN. Twitter.

Unas de las principales promesas de campaña del ahora presidente Gustavo Petro, fue la reanudación de los diálogos de paz con el ELN, los cuales iniciaron en el gobierno de Juan Manuel Santos y quedaron pausados en el de Iván Duque. Dicho mandato fue uno de los primeros en cumplirse, pues un día después de la segunda vuelva presidencial, la guerrilla anunció su intención de reanudar las conversaciones.

El pasado 21 de noviembre se reanudó la instalación de la mesa de diálogos en Caracas, (Venezuela) con ambas delegaciones sentadas en un mismo lugar. Precisamente, Iván Cepeda hace parte del equipo negociador del gobierno y a un mes de cumplirse el reinicio de las conversaciones, el senador realizó un balance positivo sobre los primeros consensos a los que han llegado con la estructura armada.

En diálogo con Confidencial Colombia, el también presidente de la comisión de paz del Senado desmintió que con esta guerrilla no se pudiera negociar, y sobre el nivel de confianza que se le debe tener a la voluntad de paz, señaló que se debe confiar “en los hechos más que en las promesas o en las palabras”. Sin embargo, resaltó que, tras cuatro años de pausa, en pocos días de reanudación se han tocado temas importantes.

“En ese momento estamos ‘ad portas’ de comenzar el análisis del primer punto de la agenda y eso, sin lugar a dudas, es un paso significativo”, dio a conocer Cepeda Castro al medio citado. De paso, apuntó que, mientras gobiernos anteriores se tomaban meses y hasta años en sentarse con ese grupo, a la actual administración le costó solo 20 días.

Otro tema que mencionó Cepeda en aquella entrevista fue que ambas delegaciones acordaron no hablar sobre los puntos que no se han concretado. En ese sentido, no se refirió a la insistencia del Gobierno nacional en una convención nacional, en la que participen todos los actores de la sociedad colombiana y expongan sus puntos de vista sobre el conflicto con el ELN y sus propuestas de construcción de paz.

“(...) A pesar de que tengo opiniones personales sobre ese particular me atengo de manera disciplinada al principio, de que asunto que no haya sido tocado bilateralmente”, puntualizó el integrante del equipo negociador del gobierno.

El senador de la bancada de gobierno también dijo que no estaba de acuerdo con que el ELN fuera tratada como una guerrilla binacional al tener presencia en Venezuela. Al respecto, aclaró que ese grupo ha tenido conflicto histórico con el Estado colombiano y sus orígenes fueron en este país, no en el vecino. Por ello, concluyó que “no está librando una guerra en otro país”.

“Sobre esa base es que vamos a ponernos de acuerdo con el Eln, es una negociación entre el Estado colombiano a través del Gobierno Nacional y su delegación, y la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, no hay tercero en esa negociación”, aseguró en El Confidencial. En ese sentido, fue claro al señalar que el papel de Venezuela en estos diálogos de paz no irá más allá del de país garante.

