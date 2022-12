Organización de la vuelta a Francia estaría vetando a Nairo: “Si contratan a Quintana no vienen al tour”

El ciclista colombiano sigue sin encontrar equipo para el 2023. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La situación de Nairo Quintana comienza a preocupar. El colombiano tuvo un año para el olvido que estuvo marcado por dos moemtnos en específico, la descalificación en el Tour de Francia por el uso de Tramadol y la salida del equipo francés Arkéa-Samsic. A días de culminar el 2022 el pedalista boyacense sigue sin equipo y pese a los múltiples rumores no se ha confirmado ninguna vnculación oficial y su pretemporada podría verse afectada

Al complejo momento de Nairo Quintana se podría sumar una situación adicional que afectaría por completo el futuro del colombiano y la siguiente temporada. Johan Bruyneel, exciclista belga, exmánager del Astana y exdirector deportivo del US Postal reveló lo que podría ser una de las razones por las que el corredor boyacense sigue sin encontrar equipo, pese a que en el 2022 e incluso en la misma ronda francesa dejó muy buenas sensaciones y esto incluiría a la organización del Tour de Francia, Amaury Sport Organisation (ASO).

Johan Bruyneel habló Mario Sabato y el expedalista colombiano Víctor Hugo Peña en el podcast ‘La Movida’, un espacio en el que suelen tocar los temas del ciclismo lationamericano. En el más reciente capítulo el belga reveló una importante información con respecto a la situación de Nairo Quintana, quien sigue sin encontrar equipo para la próxima temporada. y afirmó que la organización ASO podría estar presionando a algunos equipos para que no firmen al oriundo de Cómbita, Boyacá.

“Tengo de primera mano que la organización del Tour, ASO, ha presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la competencia y la decisión es obvia”, aseguró el expedalista belga, quien manifestó en pocas palabras que, “si contratan a Quintana, no vienen al Tour”.

El colombiano fue descalificado en el pasado Tour de Francia por el uso de Tramadol. REUTERS/Stephane Mahe

Para nadie es un secreto que el gran sueño de Nairo Quintana es ganar el Tour de Francia, incluso esta es la única de las tres grandes que no ha conquistado. El ciclista colombiano ha participado en esta competición en nueve ocasiones, fue subcampeón en dos ocasiones (2013 y 2015), ocupó el tercer puesto en 2016 y desde aquel momento no pudo volver a entrar en el top 5, sin embargo, en 2018 llegó en el décimo lugar y en 2022 cruzó la línea de meta en el sexto puesto, sin embargo fue descalificado por las autoridades de la carrera.

“Este es el problema que tiene Nairo ahora. Tiene que ser un equipo WorldTour, hay que tener en cuenta que las invitaciones no son solo del Tour de Francia, son muchas. Ese es el problema que tiene Nairo, sino va a tener problemas con ASO. Aunque legalmente, y según los reglamentos de la UCI, no hay que lo impida correr cualquier carrera, hay otras regulaciones no escritas”, afirmó Johan Bruyneel.

En caso de ser cierta esta situación con respecto a la organización del Tour de Francia y el colombiano, esto también tendría en algunas competencias que organiza ASO como los son la Vuelta a Cataluña, la cual ganó Nairo Quintana en 2016, la París-Niza, en la que terminó segundo en 2019 y otras carreras como la Critérium du Daupihné, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Johan Bruylee, exciclista belga, habló de la situación del colombiano Nairo Quintana. Foto: Arkea Samsic

El exciclista belga considera que pese a que Nairo Quintana fue descalificado del pasado Tour de Francia por el uso del tramadol, una sustancia que no es ilegal pero que sí está prohibida por el Tour de Francia, no fue suspendido por la competencia, por lo que técnicamente no tendría ningún problema en correrla, sin embargo, Bruyneel afirmó que tener a los organizadores en contra es perjudicial.

“Está claro que el caso del tramadol, aunque no recibió una suspensión sí le valió una sanción como la descalificación del Tour. Y en el ciclismo todos sabemos que manda el Tour, que todos deben besarle los pies a ASO, necesites o no invitación para correr”, puntualizó.

