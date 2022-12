En Twitter muchos seguidores de Nairo Quintana cayeron en una cuenta falsa que anunciaba al boyacense como compañero de Sergio Higuita para el 2023

Nairo Quintana sigue sin anunciar su nuevo equipo para el 2023. Foto: pantallazo

Nairo Quintana aún no ha anunciado de manera oficial su nuevo equipo para el 2023, lo que ha permitido que desde diferentes fuentes se generen especulaciones sobre su futuro inmediato a nivel deportivo. Justamente en redes sociales, recientemente, una cuenta que simulaba ser el equipo alemán Bora Hansgrohe al que pertenece el también ciclista colombiano Sergio Higuita, hizo una publicación anunciando al boyacense como nuevo refuerzo para la próxima campaña.

Esto generó que algunos aficionados al ciclismo no tuvieran en cuenta que el perfil desde donde se dio esta información no era oficial del equipo bávaro, lo que hizo que se tomara como cierto el fichaje de Nairo por el Bora. La cuenta se denomina BOTA-Hansglohe, lo que causó confusión entre los seguidores más despistados de las redes sociales.

El post traduce: “DE NUEVO PILOTO BORA - hansgrohe asegura una gran transferencia tardía, ya que @NairoQuinCo ayudará a nuestro equipo a tener aún más éxito en las Grandes Vueltas en 2023″

Por supuesto, aún nada es oficial sobre los nuevos colores que portará Quintana en el 2023; sin embargo, ha sido el propio corredor de Cómbita quien ha dicho que ya tiene un contrato con un equipo WorldTour y que correrá las grandes vueltas para entonces. Esto resulta ser una buena noticia para él y sus seguidores, dada la incertidumbre que había desde que fue acusado de haber usado el medicamento Tramadol en el Tour de Francia 2022 mientras defendía los intereses del Arkea Samsic, escuadra con la que terminó su vínculo gracias a este inconveniente, a pesar de haber anunciado 3 años más de contrato.

Nairo apeló a las acusaciones, pero perdió luego de que el TAS le diera la razón a la UCI en sus conceptos, desde entonces ha sido complicado conseguir una escuadra que crea en el colombiano. No tanto a nivel deportivo, sino quizás a nivel ético, pues no ha sido bien visto que haya sido descalificado de la ronda gala por Tramadol, pero además, que no haya podido demostrar que era inocente.

¿Y mientras tanto qué hace Nairo Quintana?

Nairo parece que tiene todo bajo control, pues en sus redes sociales se le ve atendiendo a medios de comunicación para hablar de sus nuevos proyectos empresariales en donde se involucra el café, la moda y el ciclismo; además, cuenta con su marca muy bien posicionada en cuanto a venta de productos para ciclismo y los Gran Fondo Nairo Quintana, el cual logró llevar a San Luis de Potosí en México este año siendo la primera edición fuera de Colombia. Aunque esto no significó no hacer su competencia también en el país, pues esta vez la hizo en Antioquia y estuvo acompañado de grandes corredores colombianos con los que ha competido en Europa como Sebastián Molano, Sergio Higuita, Harold Tejada, entre otros 3.000 aficionados que se inscribieron a este evento.

Por estos días, el campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España también adelanta algunos entrenamientos a modo de pretemporada a esperas a que la escuadra que lo contrató por fin anuncie su fichaje para unirse a ellos en las próximas semanas y establecer los objetivos para el 2023.

