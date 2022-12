Nairo Quintana: desmienten interés del equipo de Chris Froome por el colombiano para el 2023

Foto: Captura de pantalla, YouTube.

Nairo Quintana es relacionado con el equipo Israel Premier Tech para la temporada 2023 por una periodista española que dice tener una fuente confiable que le ha brindado dicha información.

Al colombiano ya le había surgido este rumor previamente, causando revuelo, pues para muchos resulta impensable que el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome y Nairo Quintana pudieran estar juntos en un mismo equipo cuando hace apenas unos años eran los mayores rivales deportivos en las principales carreras del calendario WorldTour.

Le puede interesar: $19.000 millones de inversión para la construcción de muelles fluviales y fortalecer la conectividad en cinco regiones de Colombia

“Me cuentan de fuentes fiables, pero por precaución lo pongo en cuarentena, que solo a la espera que el equipo y el corredor lo confirmen el ciclista Nairo Quintana está muy próximo al equipo Israel – Premier Tech, sería una buena opción para ambos, con razón el corredor colombiano manifestaba que seguiría en el world tour, recordemos que el equipo Israel recién descendido que categoría, tiene la opción de poder participar por invitación en las grandes pruebas”, publicó la periodista Nieves Moya de España en su cuenta de Twitter en las últimas horas.

Hay que aclarar que tras el más reciente anuncio de la UCI sobre los equipos que son WorldTour y ProTeam para el 2023, la escuadra israelí no está en el máximo nivel, sino que descendió a segunda división.

Sin embargo, al parecer, podrán asistir a las grandes vueltas por medio de las wildcards que les puedan brindar cada organización de las competencias. Básicamente es lo mismo que le venía pasando a Nairo con el Arkea Samsic.

Nairo Quintana había dicho que estará en el WorldTour en 2023

El rumor parece no concordar con las declaraciones de Nairo Quintana, pues el boyacense había dicho en su Gran Fondo en Antioquia que ya tenía equipo y que estará en las grandes competencias de Europa, pero que no podía dar más detalles al respecto, pues que por políticas de su nuevo equipo no lo podía hacer.

Además, había dicho que esperaba correr Giro de Italia y Vuelta a España, algo que por ahora es improbable para el Israel Premier Tech, pues las organizaciones de las carreras aún no dan a conocer los equipos invitados para sus versiones 2023.

Puede leer: Leer sobre historia nunca fue más divertido: “Episodios extraordinarios del ingenio humano”, el nuevo libro de Andrew Maltés y Arturo Torres

Habrá que esperar a que se conozca final y oficialmente la escuadra que acogerá al capo colombiano, al menos, por el siguiente año, pues ya queda poco menos de un mes para que se arranque el calendario de competencias para varios de los equipos WorldTour, e incluso lo estarán haciendo en territorio sudamericano durante el desarrollo de la Vuelta a San Juan en Argentina.

Otros desde luego lo estarán haciendo en algunas competencias europeas como la Clásica de Jaén en España, entre otras. Por ahora no hay visos de cual podría ser el calendario de Nairo para el 2023, a pesar de haber mencionado dos grandes rondas, pues en cuanto a su inicio de carreras no se conoce nada y menos sobre el rol que ocupará en su nuevo equipo, pues se entiende que Nairo aún esperaba ser líder de equipo para las carreras más importantes.

El diario El Tiempo habló con el mánager general de la escuadra israelí, Kjell Carlström, para confirmar si los rumores eran ciertos, por lo que su respuesta fue bastante corta y contundente: “Eso es solo un rumor, no la verdad. Lo mejor es no agrandar ese rumor”.

SEGUIR LEYENDO: