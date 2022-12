Así puede reclamar el subsidio de la caja de compensación en Colombia. (REUTERS/Luisa Gonzalez/)

La Superintendencia de Subsidio Familiar hizo un llamado a los colombianos para que reclamen su subsidio de la caja de compensación para aliviar las cargas económicas de los trabajadores de medianos y menores ingresos. La entidad destacó que hay alrededor de 500.000 ciudadanos que aún no acceden a esa cuota monetaria, la cual puede ayudar al sostenimiento de una familia.

El beneficio consiste en una prestación social —que solo se paga en dinero— para “aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad”, aseguró la superintendencia. La cuota monetaria la entrega mensualmente la caja de compensación familiar a la que esté afiliado el trabajo “por cada una de las personas a cargo del trabajador y que cumplan los requisitos”.

Las personas que pueden acceder al subsidio deben cumplir cinco requisitos: ganar menos de dos salarios mínimos mensuales vigentes; ser trabajador dependiente, en el sector público o privado; estar afiliado a una caja de compensación; laborar mínimo 96 horas al mes, y tener personas a cargo —como hijos o adultos mayores— que necesiten recibir esos ingresos.

¿Quiénes son las personas consideradas a cargo?

1. Los hijos legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros no deben superar la mayoría de edad. Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado.

2. Los hermanos que no sobrepasen los 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador. También tienen que cumplir con el certificado de escolaridad.

3. Los padres del trabajador beneficiario deben ser mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna. “No podrán cobrar simultáneamente este subsidio más de uno de los hijos trabajadores y que dependan económicamente del trabajador”, aclaró la superintendencia.

4. Aplicarán los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar. El superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, indicó que “van a recibir ese auxilio y también un auxilio al cesante, si pierde el trabajo va a tener una garantía de recibir un subsidio por seis meses”. El beneficiario deberá demostrar que esas personas están a su cargo y conviven con él.

5. También recibirá cuota monetaria el cónyuge o compañero permanente que tenga la calidad de cuidador de la persona en condición de discapacidad.

Es importante destacar que si una pareja está afiliada como dependiente, podrá acceder al beneficio solo si la sumatoria de sus salarios no superan los cuatro salarios mínimos legales vigentes. “Pero si reciben entre 4 y 6 salarios mínimos legales vigentes, puede recibirla uno de los dos, preferiblemente, la madre”, precisó la entidad en un comunicado de prensa.

“Si una familia de un trabajador gana un salario mínimo y tiene tres hijos, por cada hijo va a recibir una cuota, puede ser 80.000 pesos o 120.000 pesos”, resaltó Pérez.

¿Qué pasa con las cuotas monetarias que no se han cobrado?

La Superintendencia de Subsidio Familiar recordó que si la cuota monetaria no se cobra, prescribirá después de tres años que se haya puesto a disposición para el trabajador o el beneficiario de pago. En caso de nunca acceder al beneficio, las cajas de compensación trasladarán el dinero al fondo de obras y programas sociales de esas mismas entidades.

Con corte de 2022, los recursos de subsidios no cobrados ascienden a casi 27.000 millones de pesos. No obstante, quienes no hayan excedido el tiempo del beneficio podrán dirigirse a la caja de compensación a la que está afiliado para realizar el proceso. “En caso de que no encuentre respuesta satisfactoria, puede acercarse a la Oficina de Atención al Usuario de la Superintendencia del Subsidio Familiar”, detalló la superintendencia.

