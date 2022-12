Así quedarán los subsidios para vivienda en el 2023 tras el aumento del salario mínimo

Así serán los subsidios para la vivienda en el año 2023. FOTO: Alcaldía de Bogotá

La confirmación del incremento del 16 % para el salario mínimo en Colombia, modificación que aplicará en el año 2023, traerá consigo una serie de cambios, no solo en el valor de ciertos productos y servicios, a pesar de que varios grandes indexados de este concepto. Algunas de las tarifas que se modificarían serían las de los subsidios que otorga el gobierno nacional, puntualmente para la compra de vivienda nueva. Recordemos que muchos de los inmuebles que se están comercializando actualmente se expresan en salarios mínimos mensuales legales vigentes, y así mismo se calculan las ayudas que entrega el Estado. A continuación, los valores de los que se beneficiarían los colombianos.

Hay que tener en cuenta que no todos los interesados serán beneficiarios de estas ayudas, la ministra de vivienda, Catalina Velasco, aseguro que para el 2023 se habilitaron 3200 cupos, los cuales estarán priorizados a familias vulnerables y/o de bajos recursos.

“El programa ‘Mi casa ya’ nos encanta en este Gobierno, nos parece muy importante, lleva más de siete años y seguirá en el gobierno del presidente Petro. No tenemos dudas que al aprobarse la reforma tributaria, tendremos importantes recursos para la inversión social y en el sector de vivienda el programa ‘Mi casa ya’, es una prioridad (...) Queremos ayudar a las familias que viven en el campo, estamos trabajando en mejoramiento de vivienda y vamos a lanzar este programa que atiende a otro tipo de familias (...) en este Gobierno honramos los compromisos del Estado, las personas que están en un programa lo van a mantener, lo que sucede es que no vamos a tener nuevos beneficiarios”, detalló la funcionaria.

A finales del pasado mes de noviembre desde la entidad se confirmó el proceso para la entrega de estos subsidios, qué con las tarifas de extraño representaba unos 20 o 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos 20 millones o 30 millones de pesos; aquí con la normativa actual se entregarían familias con ingresos de hasta 4 SMMLV, cuya finalidad es subsidiar la cuota inicial.

Estos son los montos que otorgaría el gobierno nacional para los subsidios de vivienda en el 2023. Cortesía Prensa Ministerio de Vivienda

Montos y tarifas afectados con el aumento del 16 % en el salario mínimo

Son tres los tipos de inmuebles que serán objeto de estos subsidios en el 2023, las viviendas de interés social (VIS), las que no son VIS por exceder el monto, y las viviendas de interés prioritario (VIP), está última cuyo monto es inferior a las VIS.

Otro punto a tener en cuenta es que el salario mínimo quedó en 1.116.000 pesos, para el 2023, y que los montos de vivienda de interés prioritario y social son de 90 y 135 a 150 sueldos, respectivamente, lo que quiere decir: $ 104.400.000 para las VIP y 174.000.000 para las VIS.

“El objetivo de la política de vivienda para el presente cuatrienio es iniciar la construcción de un millón de viviendas nuevas mediante una visión integral que contempla medidas para facilitar el acceso a la vivienda por parte de los hogares Colombianos e instrumentos para garantizar la existencia de suelo urbanizable para la construcción de vivienda, a través de estrategias encaminadas a consolidar el modelo de oferta y demanda de la política de vivienda” detallan desde el ministerio.

Quiere decir que si los subsidios van hasta los 30 salarios mínimos, esto ayuda a que se entrega puntualmente a quienes devenguen menos de dos sueldos, tendrán un aporte de 34.800.000 pesos y aquellos que ganen entre 2 y 4 SMMLV recibirán hasta $ 23.200.000.

Las viviendas no VIS no variarán con el salario mínimo, pues este monto no se indexó con el sueldo, pero, si la vivienda no excede los 500 SMMLV tendría la oportunidad de recibir un subsidio de 42 a 52 salarios para cobertura de la tasa de interés del respectivo crédito hipotecario o leasing habitacional; medida adoptada desde el anterior gobierno.

