Luisa Fernanda W tuvo varios problemas sola con sus hijos: “¿Qué es esta noche de perros?”

Más allá de compartir tutoriales de maquillaje o hacer videos de recomendacione de looks, desde sus redes sociales Luisa Fernanda W también gusta de compartir con sus seguidores diferentes anécdotas y experiencias que ha tenido ya sea como creadora de contenido, empresaria o madre.

El pasado domingo 18 de diciembre, por ejemplo, publicó en su cuenta de TikTok un video en el que habló de “la noche de perros” que pasó con sus hijos Domenic (dos meses) y Máximo (dos años) recientemente, después de que una araña se les colara entre las cobijas y posteriormente el primogénito de la influenciadora paisa se cayera de la cama. Así las cosas, la empresaria comenzó por expresar:

“Les voy a contar una historia pa’ que se rían un ratico. Esta noche me tocó quedarme completamente sola ya que Pipe tenía un show fuera del país, en Venezula. Me quedé yo con los dos bebés aquí en la casa. Como les parece que estaba dormida con mis niños y siento que algo me está caminando, yo: ¿qué putas me está caminando?; cuando miro: una hijueput* araña caminando en mi mano. Yo grité, tiré la araña y le cae a Domenic en la pijama”.

Luego de esta serie de eventos desafortunados, Luisa Fernanda W optó por sacudir la araña de la pijama de su hijo, pero luego el animal aterrizó en la cobija del pequeño.

“Empecé e sacudir esa cobija y no vi la araña... cuando me da por voltear la cobija y la araña ahí pegada. Cojo un pañito húmedo como a las carreras y se lo pongo a la araña y yo: no quiero ser parte de esto, pero necesito matar esta araña; pobrecita, me tocó ahogarla, me dio demasiado miedo”.

Con la araña fuera de escena, todo pareció volver a la normalidad aquella noche. Empero, la serie de sucesos no había terminado, puesto que la influenciadora olvidó poner las almoahadas que acostumbra a colocar al borde de la cama para evitar que su hijo Máximo se caiga cuando duerme.

“Siempre que duermo con Máximo le pongo las almohadas al borde de la cama para que no se me caiga, pues se me ha olvidado ponerle las almohadas cuando de repente siento como un golpe, se me cae el niño de la cama y yo: parce, ¿qué es esta noche de perros?, menos mal la cama es bajita y en mi habitación hay tapete en todo el cuarto, entonces la cama bjaita y el atapete amortiguaron un pociquito el golpe, el niño no se pegó muy duro”.

Vale recordar que la creadora de contenido sostiene una relación sentimental con el cantante de música popular, Pipe Bueno, padre de sus dos hijos.

Luisa Fernanda W reveló cómo comenzó a crear contenido para redes sociales y lograr el éxito:

Si se habla de influenciadores colombianos de gran éxito, sin duda alguna hay que mencionar a Luisa Fernanda W; la paisa es una de las creadoras de contenido más seguidas del país, al día de hoy son 18 millones de seguidores los que acumula en Instagram, una prueba de su popularidad. Además, Luisa Fernanda Cataño Ríos (su nombre de pila) también ha incursionado en el mundo empresarial, la música, la actuación y la presentación.

Ahora bien, ¿cómo llegó Luisa Fernanda W a ser la famosa figura pública que es en la actualidad? ¿cómo fue su comienzo en las redes sociales? pues bien, la empresaria ha dado cuenta de lo mucho que le gusta compartir anécdotas sobre su vida y trabajo por medio de las redes sociales, fue así que el pasado domingo 18 de diciembre publicó un video en Instagram que tituló como: “Parte uno de cómo inicié haciendo videos en Internet mientras me maquillo”, aquí el video:

