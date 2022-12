La Liendra pagó una millonada por unos tenis de Bad Bunny: “Sí están en un precio alto”

La Liendra tras comprarse unos tenis de Bad Bunny: “Sí están en un precio alto”. Foto: Instagram @la_liendraa

En cuanto a la compra de tenis se trata, La Liendra no escatima en costos. Durante los recientes días, por ejemplo, el creador de contenido quiso mostrarle a sus seguidores los costosos tenis que se compró de Bad Bunny, cantante urbano originario de Puerto Rico.

De este modo, el pasado lunes 19 de diciembre el quindiano se registró desde sus Historias de Instagram con una caja beige en la mano -la cual contenía los zapatos de la más reciente línea lanzada por el reguetonero- y prosiguió a abrirla por primera vez, de este modo, captó su reacción al ver los tenis.

“La caja me encanta, me encantan las cosas sencillas y me están gustando mucho los colores como gris, beige, café”, expresó en primer lugar el influenciador colombiano. Posteriormente, mostró que los tenis venían con dos lengüetas extra, además de dos pares de cordones de diferente color.

La Liendra tras comprarse unos tenis de Bad Bunny: “Sí están en un precio alto” (Parte 1)

Luego reveló los zapatos ante sus seguidores: “Tenis blancos. Parce, la verdad ¡muy lindos! los tenis de Bad Bunny son demasiado lindos, todo mi flow, me encantan... súper alcochaditos, no pesan nada”.

Ahora bien, ¿cuánto le costaron? teniendo en cuenta que el intérprete de ‘Yonaguni’ es uno de los cantantes urbanos más populares del momento, seguramente los tenis no le saldrían baratos a La Liendra, de hecho, el precio casi que alcanza los dos millones de pesos colombianos.

“Precio de los tenis: me costaron 1′.900.000. La verdad, sí están en un precio alto, ya están compitiendo con marcas grandes”, agregó el quindiano.

Pero la compra de los tenis de Bad Bunny no fue el único lujo que Mauricio Gómez (nombre de pila del influenciador) se dió por estos días, puesto que también se compró una camiseta de la marca de Justin Bieber, cantante canadiense. “... Muy linda, pero que hijueput* pa’ cara... esta camisa yo pensé que valía cara, cara: 400 mil, y me fui por ella”, comentó el quindiano.

Sin embargo, parece ser que la prenda costó mucho más, aunque el creador de contenido no reveló el precio dejó una encuesta para sus seguidores con los posibles precios para que ellos votaran por el que creían tuvo la camiseta: 500 mil pesos, 780 mil, un millón o 900 mil pesos colombianos”. Solo resta esperar si La Liendra revela el precio correcto.

La Liendra, en esta Navidad, solo dará obsequios a los familiares que se portaron bien:

Navidad, más allá de ser una época de unión familiar y celebraciones para despedir el año, también es una época de dar y recibir obsequios. Entre las figuras de las redes sociales, La Liendra siempre ha dado muestra de ser una persona que gusta de sorprender a sus familiares con lujosos regalos. Sin embargo, para este diciembre, el creador de contenido ha dado cuenta de sus exigencias al momento de obsequiarle algo a sus sobrinas o sus hermanas: tienen que ganarse las cosas.

El pasado miércoles 7 de diciembre el quindiano empezó por expresar desde sus Historias de Instagram: “A mí me encanta diciembre porque soy esa típica persona que le encanta darle regalos a su familia, trabajo y tengo con qué, gracias a Dios, pero hace dos años aprendí que algo es dar por dar y algo es dar porque se lo merezcan. Entonces, aunque yo tenga para darle regalo a ellos, si no se lo merecen no les doy nada”. Aquí el video completo:

La Liendra, en esta Navidad, solo dará obsequios a los familiares que se portaron bien: “Si las personas no merecen algo, no las premie”

