Lorena Meritano furiosa con los colombianos que aseguran que la Copa Mundo de Argentina fue comprada: “No tienen ni puta idea de fútbol”

A través de su cuenta de Twitter, la actriz argentina, Lorena Meritano, arremetió contra los colombianos que juzgaron el triunfo histórico de la selección Argentina, y los comentarios que la artista vio en las redes sociales luego de que la ‘albiceleste’ se impuso 4-2 por penales ante Francia (tras igualar 3-3 en los 120 minutos) en el estadio Lusail y se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022.

En la tarde del pasado lunes 19 de diciembre, la artista escribió en su red social: “No puedo creer q’ piensen y escriban, lo vi en varios comentarios en post de Colombia, q’ la copa fue comprada. Es de un absurdo, de una ignorancia extrema, envidia, resentimiento y se me acaban los calificativos. ¿No pueden reconocer el triunfo de un equipo inmenso de personas?”, comentó.

Una de las actrices más codiciadas de los 2000, quien actuó en novelas como ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Amas de casa desesperadas’ y ‘Mujeres asesinas’, agregó un mensaje más en su cuenta de Twitter.

“Todos colombianos, país que amo profundamente. A mi me asombra y, honestamente, me dan mucha risa los comentarios porque evidentemente no tienen ni puta idea de fútbol y vieron un mundial imaginario . Mamita”, expresó la argentina.

Finalmente, la actriz concluyó con: “escribir pelotudeces es gratis, definitivamente”.

Lorena Meritano arremete contra los colombianos por comentarios a la selecicón Argentina. Foto: Twitter @LorenaMeritano

Por su parte, algunos internautas respondieron: “Yo no creo que la copa la haya comprado Argentina. Pero lo que no me cabe duda es que hubo ayudas externas para que este mundial lo ganará Messi. No gano argentina, gano Messi y sabemos la plata que mueve ese hombre nada más con mencionarlo”, “Argentina no compró el título, se lo ganaron a pulso y esfuerzo. Los jugadores de la selección argentina a pesar de ser millonarios aman su camiseta, pelean por ella con garra y esfuerzo y por ello merecen el título que ganaron, Abrazos y felicitaciones hermanos argentinos!!”; fueron algunos de los mensajes que recibió el tuit.

Lorena Meritano reveló que Ernesto Calzadilla le ha hecho el feo tras su divorcio

Un duro testimonio compartió Lorena Meritano en horas recientes sobre la relación que tiene en la actualidad con Ernesto Calzadilla, su exesposo, pues aseguró que el famoso presentador la ignora y optó por no determinarla después de su separación.

De acuerdo con lo expuesto por la actriz en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, son varios los mensajes que ha enviado a su expareja, buscando entablar una relación amistosa, saber qué ha sido de su vida y felicitarlo en fechas importantes, pero él no le ha querido responder uno solo de estos

Es clave recordar que Ernesto Calzadilla habló hace varios años de su ruptura con Meritano y le hizo frente a las críticas al afirmar que él terminó la relación, pero que la enfermedad no fue determinante para tomar esta decisión. De ese modo, desmintió a la argentina, quien publicó un video en redes sociales asegurando su cáncer de seno había sido la principal razón de la ruptura.

“Cuando terminas una relación, es porque las cosas se van acabando y un día se toma la decisión de decir ¡ya! Sabemos que no podemos seguir tú y yo, no estamos sumando, entonces gracias por el tiempo compartido, sigue tu camino y yo sigo mi camino (…) Ella estaba ya perfecta y sana desde hace un año y le quedaban operaciones de prevención, que afortunadamente pasó y está muy bien. Dije no va más por el bien de los dos”, mencionó en aquella ocasión el antiguo presentador de ‘Yo me llamo’.

SEGUIR LEYENDO: