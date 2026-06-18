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Cristiano Ronaldo no se rinde, pese al empate de Portugal en el Mundial 2026: “No es el comienzo que queríamos”

El capitán se enfoca en las próximas oportunidades en el grupo K, mientras sus compañeros y entrenador reflexionan sobre los desafíos a superar

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Cristiano Ronaldo no pudo brillar en el debut de Portugal en el Mundial 2026, por el sorpresivo empate 1-1 ante la República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/REUTERS
Cristiano Ronaldo no pudo brillar en el debut de Portugal en el Mundial 2026, por el sorpresivo empate 1-1 ante la República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/REUTERS

El empate de Portugal 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026 dejó un mensaje de calma de Cristiano Ronaldo, que admitió que no era el inicio esperado y sostuvo que el torneo en territorio norteamericano aún no está definido.

Tras la igualdad en Houston por la primera fecha del grupo K, el miércoles 17 de junio, el astro luso dijo que su equipo mantiene la atención en el siguiente compromiso y que el resultado no altera su objetivo de buscar la clasificación a los dieciseisavos de final.

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João Neves adelantó a Portugal a los seis minutos, pero el equipo no logró ampliar ni sostener la ventaja sobre la República Democrática del Congo, que volvía a una copa después de 52 años, cuando tenía el nombre de Zaire y anotó su primer tanto en la historia del certamen.

Ronaldo envió un mensaje de serenidad para todos sus aficionados en el mundo: “No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de haber terminado. Estamos concentrados en el próximo partido”.

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Cristiano Ronaldo aseguró que hay esperanza en Portugal para ganar en la segunda fecha del Mundial 2026 - crédito Karen Warren/AP
Cristiano Ronaldo aseguró que hay esperanza en Portugal para ganar en la segunda fecha del Mundial 2026 - crédito Karen Warren/AP

La calma de Roberto Martínez tras el tropiezo

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Roberto Martínez evitó dramatizar el empate y pidió tranquilidad. El seleccionador puso como ejemplo los casos de Argentina en 2022 y de España en 2010, que perdieron en sus estrenos y luego ganaron el Mundial.

Un Mundial es un torneo en el que esto puede pasar. En 2022, Argentina pierde con Arabia Saudita en el debut y luego gana el Mundial. En 2010, España pierde contra Suiza y luego gana el Mundial. Es un proceso; decir ‘ganar un Mundial’ es una emoción que no ayuda a ganar partidos”, dijo.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, se vio sorprendido por el empate ante la República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/REUTERS
Roberto Martínez, técnico de Portugal, se vio sorprendido por el empate ante la República Democrática del Congo - crédito Phil Noble/REUTERS

Martínez también revisó el rendimiento de su equipo tras el 1-0 inicial: “Hoy comenzamos muy, muy bien, con control, llegadas y marcamos en un momento que normalmente ayuda mucho, pero tuvo un efecto contrario. Intentamos mantener el control, dimos oportunidad a Congo de armar contragolpes y perdimos verticalidad”.

El técnico añadió que el equipo debe corregir aspectos para los próximos partidos. “Tenemos que mejorar, tenemos que tener autocrítica. Los partidos van por momentos. Nuestra responsabilidad es hacer autocrítica y mejorar”, declaró el atacante de 41 años.

“No tratamos a Cristiano por su edad”

Sobre Cristiano Ronaldo, tuvo poca incidencia en el juego, disputó todo el partido y registró tres remates. Martínez descartó que la edad de 41 años explicara su permanencia en la cancha: “No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está. En un partido como este, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo”.

Roberto Martínez le tiene mucha confianza a Cristiano Ronaldo para ser protagonista del Mundial 2026 - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Roberto Martínez le tiene mucha confianza a Cristiano Ronaldo para ser protagonista del Mundial 2026 - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El seleccionador también destacó la entrega de sus jugadores, aunque reconoció el peso emocional del estreno. “La actitud de los jugadores fue extraordinaria. Nuestra estructura de juego requiere mucha disciplina; hoy, tras el primer gol, no llegamos al último tercio al nivel que necesitamos para hacer la diferencia”, señaló.

Martínez cerró su análisis con una referencia al impacto anímico del debut: “Ya hablé de la responsabilidad, de la emoción de jugar un Mundial. Hoy las emociones tuvieron un efecto negativo; fue una emoción más que un aspecto técnico y táctico”.

El calendario de Portugal todavía cuenta con un margen de recuperación en la fase de grupos. Su próximo partido será ante Uzbekistán el martes 23 de junio a las 12:00 del mediodía en el estadio de Houston, Texas, y luego cerrará esta etapa frente a Colombia el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. en Miami, en el Hard Rock Stadium, donde el objetivo es llegar con la opción de pelear por el liderato de la zona.

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