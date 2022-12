Natalia París furiosa con empleados de Avianca: “No hay derecho a que haya gente así”

“Los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa”, detalló

A través de sus redes sociales, Natalia París denunció la supuesta mala atención de dos trabajadores de la aerolínea Avianca. Con ayuda de un video la modelo comentó que funcionarios de esa compañía habían sido groseros con ella. Destacó que aunque considera que se trata de una buena empresa, ‘no es justo’ que personas como aquellas dos personas hagan parte de ella. “Los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa”, detalló

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa (...) No, es que, esa cagada de la gente usar tapabocas. Es como esos ‘haters’ que escriben por redes sociales y nadie los ve. Creen que nadie los ve”, relató. A pesar de esto, la modelo no entregó más detalles de lo ocurrido en el aeropuerto.

Recientemente, Avianca quedó en medio de una polémica luego de que un usuario asegurara que esa aerolínea había movilizado a más de 20 perros, hecho que había incomodado a varios pasajeros. El vuelo iba destino a Sao Pablo, desde Bogotá.

“Ojo al dato: Ayer viajaron de Sao Paulo a Bogotá en Avianca, 20 caninos, 20 de soporte emocional. Por ser de gran tamaño, debieron instalarse en el pasillo. Los propietarios se burlaban de la incomodidad de las tripulantes para desplazarse por la cabina. ¿Qué pasaría en una evacuación?”, comentó, en su cuenta de Twitter, el periodista identificado como Darío Fernando Patiño.

En respuesta, la aerolínea aseguró que fueron más de 20 y que la situación había sido complicada de gestionar. “Hola, Darío, así es, tuvimos 25 perritos a bordo en ese vuelo y no fue fácil de manejar. Desde hace unos meses, estamos revisando nuestra política de transporte de mascotas. Debemos lograr un justo balance, para que perritos y pasajeros vuelen cómodos y lleguen bien a su destino”, de comentó desde Avianca.

Patiño, a su vez, comentó que al transporte de los caninos se sumó una supuesta actitud negativa por parte de los propietarios de los animales. “Lo que no es hermoso es ver a los dueños/padres burlándose de la aerolínea y de las tripulantes que circulan con dificultad por el pasillo para atender a cientos de pasajeros”, añadió a su testimonio.

Es de destacar que en un documento de la aerolínea con fecha del 24 de mayo de este año, se aclara que la aerolínea puede negar el transporte de animales en la cabina de pasajeros debido a diferentes circunstancias: “el animal representa una amenaza directa; el animal causa una interrupción significativa en la aeronave o su comportamiento indica que no ha sido entrenado para comportarse en público (por ejemplo, ladrar, gruñir, arremeter, orinar / defecar, morder, correr sin control); el transporte del animal violaría las regulaciones de seguridad y protección aplicables; o el pasajero que viaja con el animal de servicio o apoyo emocional no proporciona todos los formularios requeridos”.

De acuerdo con lo que explica la misma aerolínea, un animal de servicio es un perro, independientemente de su raza o tipo, “que está entrenado individualmente para trabajar o realizar tareas en beneficio de una persona calificada con una discapacidad, incluida una discapacidad física, sensorial, psiquiátrica, intelectual u otra discapacidad mental. Los perros de servicio psiquiátricos se consideran animales de servicio según la regulación, siempre que hayan sido entrenados específicamente para la tarea”.

El pasado mes de noviembre otra usuaria hizo una denuncia similar en contra de la misma aerolínea. Para aquel entonces destacó que al lado de su silla había un perro de gran tamaño ocupando tres espacios. La mujer aseguró que le tenía miedo a este tipo de animales. “O sea, ¿en serio? ¿Un perrote ocupando las 3 sillas? Voy con las rodillas en las orejas, adicional que le tengo miedo a los perros”, escribió Andrea Rosas Moncada.

Avianca, en su momento, aseguró: “Andrea, ten en cuenta que podrá viajar una mascota por persona y por fila, excepto si son del mismo grupo familiar. Cuéntale a la tripulación de tu temor, trataremos de darte mejores opciones”.

“Para volar con tu mascota a bordo, ten en cuenta que únicamente transportamos animales como perros, gatos y aves pequeñas ornamentales (en vuelos domésticos en Colombia); otro tipo de mascotas no son aceptadas en cabina como equipaje de mano. Debes solicitar este servicio hasta 24 horas antes del vuelo. En caso que tu mascota sea de asistencia te recomendamos hacerlo con más de 48 horas de anticipación”, se lee en la página web de la aerolínea.





