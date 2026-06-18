Colombia

Gobierno nacional aceleró las obras de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao y de la calzada Valledupar–La Paz

El proyecto en el Cesar favorece a más de 230.000 personas y busca agilizar la salida de arroz, palma, maíz, yuca, plátano y frutas hacia mercados de diferentes ciudades del país

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El corredor Popayán–Santander de Quilichao busca reducir hasta en una hora los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial en la vía nacional 2504 - crédito ANI/Ministerio de Transporte
El corredor Popayán–Santander de Quilichao busca reducir hasta en una hora los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial en la vía nacional 2504 - crédito ANI/Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional aceleró la ejecución de dos proyectos viales estratégicos: la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao, en el Cauca, y la segunda calzada Valledupar–La Paz, en el Cesar.

La primera, clave para la conexión del suroccidente con el puerto de Buenaventura, suma 77 kilómetros e incluye 32 puentes y variantes, mientras que la segunda supera el 85% de avance y beneficia a más de 230.000 habitantes. Ambas obras buscan fortalecer la competitividad, la movilidad y la seguridad vial en regiones fundamentales para el desarrollo nacional.

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La doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao se consolida como el corredor más esperado del suroccidente colombiano. Este proyecto, alineado en las concesiones 4G, contempla la construcción de 64 kilómetros de segunda calzada nueva y cerca de 13 kilómetros en variantes, además de 32 puentes vehiculares. El objetivo es reducir los tiempos de viaje hasta en una hora y mejorar la seguridad en la vía nacional 2504, eje estratégico entre el sur del país, el centro y los puertos del Pacífico.

La doble calzada Popayán–Santander de Quilichao suma 77 kilómetros, 32 puentes y variantes para fortalecer la conexión con Buenaventura - crédito ANI/Ministerio de Transporte
La doble calzada Popayán–Santander de Quilichao suma 77 kilómetros, 32 puentes y variantes para fortalecer la conexión con Buenaventura - crédito ANI/Ministerio de Transporte

Características técnicas y alcance del corredor Popayán–Santander de Quilichao

La intervención incluye la modernización de la vía existente, que será rehabilitada para operar con velocidades de entre 60 km/h y 80 km/h, mientras que la nueva calzada permitirá desplazamientos a 80 km/h. El proyecto impacta directamente a los municipios de Popayán, Totoró, Cajibío, Piendamó, Silvia, Caldono, Morales y Santander de Quilichao, facilitando acceso a servicios y ampliando oportunidades en turismo, comercio y agroindustria.

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Entre las obras adicionales figuran variantes en Piendamó, Pescador y Mondomo, pares viales en Tunía y Quinamayó, intersecciones y glorietas para agilizar el tráfico, puentes peatonales rurales y nuevas estaciones de peaje en Piendamó y Mondomo. El corredor dispondrá de servicios al usuario como grúas, ambulancias, carro taller y atención permanente en carretera.

La obra Popayán–Santander de Quilichao incluye variantes, pares viales, intersecciones, peajes y servicios al usuario como grúas, ambulancias y atención en carretera - crédito ANI/Ministerio de Transporte
La obra Popayán–Santander de Quilichao incluye variantes, pares viales, intersecciones, peajes y servicios al usuario como grúas, ambulancias y atención en carretera - crédito ANI/Ministerio de Transporte

Durante la fase constructiva, se generarán cerca de 6.000 empleos, impulsando la economía local y regional. La inversión supera los $2,1 billones, garantizando el fortalecimiento de las cadenas productivas y el acceso de proveedores locales a oportunidades de negocio.

Incidentes de seguridad y suspensión temporal en el Cauca

A finales de abril de 2026, la ejecución del proyecto en el Cauca enfrentó un nuevo reto: la Concesión Nuevo Cauca suspendió actividades en un tramo de la Unidad Funcional 1, entre el kilómetro 0 y Piendamó, por amenazas de grupos armados. Según reportes oficiales, hombres armados intimidaron al personal y forzaron el retiro de maquinaria ante el riesgo de enfrentamientos, sumando este episodio a otros incidentes de hurto de vehículos, incineración de maquinaria y extorsiones que han afectado el avance de la obra.

La suspensión temporal tiene como objetivo proteger la vida de los trabajadores, mientras gremios y autoridades solicitan acciones urgentes para restablecer la seguridad en la región. Pese a los desafíos, el proyecto suma avances con mantenimiento preventivo y correctivo del asfalto, ajustes en curvas, ampliación de radios de curvatura e implementación de estándares técnicos modernos, lo que reducirá riesgos de accidentalidad y mejorará la experiencia de los usuarios.

La concesión Nuevo Cauca suspendió actividades entre el kilómetro 0 y Piendamó por amenazas de grupos armados, hurtos, incineración de maquinaria y extorsiones - crédito ANI/Ministerio de Transporte
La concesión Nuevo Cauca suspendió actividades entre el kilómetro 0 y Piendamó por amenazas de grupos armados, hurtos, incineración de maquinaria y extorsiones - crédito ANI/Ministerio de Transporte

Avance y beneficios de la segunda calzada Valledupar–La Paz

En el departamento del Cesar, la construcción de la segunda calzada Valledupar–La Paz avanza con un 85% de ejecución, superando el cronograma previsto. El proyecto, liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte, contempla 6,69 kilómetros de nueva calzada, 32 puentes y la administración de 77 kilómetros en total, con una inversión superior a $71.726 millones.

La obra beneficia directamente a más de 230.000 habitantes y potencia el desarrollo económico de una región con vocación agropecuaria, destacada por la producción de arroz, palma de aceite, maíz, yuca, plátano y frutas, así como actividades ganaderas y comerciales. La modernización del corredor facilitará el transporte de mercancías y productos agrícolas hacia los centros de comercialización, optimizando la competitividad y el desarrollo del Cesar.

El Gobierno ejecuta la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao y el corredor Valledupar–La Paz, que beneficia a más de 230.000 habitantes - crédito ANI/Ministerio de Transporte
El Gobierno ejecuta la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao y el corredor Valledupar–La Paz, que beneficia a más de 230.000 habitantes - crédito ANI/Ministerio de Transporte

Actualmente, las actividades incluyen movimientos de tierra, conformación de la estructura vial, construcción de cunetas y obras complementarias para garantizar la adecuada operación del corredor. El avance ejecutado supera en 8,47 puntos porcentuales el cronograma establecido, lo que refleja un ritmo de trabajo superior al previsto.

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