Ana María Orozco se refirió al legado de ‘Betty la fea’ y lo que implicó retomar el personaje 25 años después: “Todo tiene su momento”

Ana María Orozco afirmó que el paso de 25 años aporta nuevas capas al personaje de Betty y abre una identificación con mujeres en otra etapa de la vida - crédito @anaorozcoof/Instagram

Con 335 episodios emitidos entre el 25 de octubre de 1999 y el 8 de mayo de 2001, Yo soy Betty, la fea marcó un punto de quiebre en la historia de la televisión y el entretenimiento colombiano.

La creación del libretista Fernando Gaitán producida y emitida por el Canal RCN, narra la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano, una economista brillante pero poco agraciada que entra como secretaria en Ecomoda, empresa donde soporta burlas y discriminación de sus compañeros. Pese a ello, su inteligencia y lealtad le ganan la confianza del presidente de la empresa, el mujeriego Armando Mendoza, de quien termina enamorándose.

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La producción se convirtió en un fenómeno global sin precedentes en la historia de la televisión en español. Se emitió en más de 180 países, fue doblada a 25 idiomas y generó al menos 28 adaptaciones alrededor del mundo, lo que llevó al Libro Guinness de los Récords a reconocerla en 2010 como la telenovela más exitosa de la historia.

Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto a Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Luis Mesa, Estefanía Gómez, Julio César Herrera y Julián Arango, la historia no perdió vigencia con el paso de los años, al punto de que se transformó en un preferido de los memes de internet y motivó su regreso para una serie de continuación en Prime Video.

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Yo soy Betty, la fea se emitió en más de 180 países, fue doblada a 25 idiomas y tuvo al menos 28 adaptaciones - crédito montaje Infobae Colombia

25 años después de su estreno, la historia tuvo una continuación oficial. Betty, la fea: la historia continúa, disponible en la plataforma de streaming y coproducida por Prime Video y RCN Estudios, retoma la vida de Betty dos décadas más tarde: casada con Armando Mendoza, con una hija adolescente y con una vida construida que la aleja de la joven insegura que cautivó a millones de espectadores, mostrando nuevos dilemas que se han desarrollado durante dos temporadas estrenadas en 2024 y 2025.

En diálogo con People en Español, Ana María Orozco, la intérprete de Beatriz Pinzón Solano, habló sobre el regreso al personaje que la convirtió en un referente de la telenovela latinoamericana, mientras crece la expectativa por el estreno de una tercera temporada.

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“Hace 10 años no hubiera sido tan interesante volver a meterme en este personaje”, reconoció la actriz colombiana de 51 años, para quien el paso del tiempo le aporta capas nuevas a la historia. “Yo creo que pasados 25 años, han pasado más cosas que se le pueden aportar al personaje (...) Y tiene una hija más grande, una vida en pareja, y me parece una edad muy interesante también para la mujer ya llegando a los 50 años, todo lo que tiene por vivir también”, añadió.

'Betty la Fea: la historia continúa' tendrá una tercera temporada en 2026 - crédito Prime Video

En ese sentido, Orozco destacó que esta continuación de la historia dejó abierta la posibilidad de que los televidentes se puedan identificar igualmente con Betty, tal y como sucedió en la telenovela original. “Muchas televidentes podrán identificarse con la nueva Betty. Es como un nuevo comienzo para muchas mujeres que ya sus hijos han crecido, que han cumplido como todo un ciclo, así que es bien interesante lo que pasa también con Betty en esta etapa”, apuntó.

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Aunque el elenco ya había tenido un reencuentro en una versión teatral con dos temporadas en Bogotá, Orozco subrayó que la propuesta de Prime Video fue distinta en escala y ambición, motivando a que tanto ella como Jorge Enrique Abello, el intérprete de Armando Mendoza, se sumaran al proyecto. “Todo tiene su momento”, afirmó al respecto.

La actriz también destacó el vínculo que la une a sus compañeros de reparto. “Nos reencontramos cada tanto, así que siempre es una fiesta”, dijo sobre Abello, Natalia Ramírez y Lorna Cepeda. “Estar en escena con ellos es una alegría enorme”.

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