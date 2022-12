Modelo que salió en videoclips de Maluma contó su experiencia con el cantante: “El man huele rico”

Modelo que salió en videoclips de Maluma contó su experiencia con el cantante: “¿A qué huele? a cielo, el man huele rico”. Foto: Instagram @maluma

Hoy por hoy, Maluma es una de las estrellas de la música que más brilla en el mundo. No por nada el cantante urbano ha colaborado con artistas de gran reconocimiento y trayectoria como la estadounidense, Madonna. Y, su popularidad también se ve reflejada en los 62 millones de seguidores que tiene actualmente en Instagram. Además, el paisa ha incursionado con éxito en el mundo empresarial y en la actuación, en este último campo lo hizo junto a Jennifer López en la cinta ‘Marry Me’.

Ahora bien, todo fanático que logre conocer personalmente al intérprete de ‘Sobrio’ o trabajar a su lado seguramente querrá compartir su experiencia con el mundo o bueno, en una época de redes sociales, se querrá contar la anéctoda para los seguidores. Este fue el caso de la modelo colombiana Andrea Rua, quien participó en los videos ‘Tonika’ y ‘Peligrosa’ que Maluma lanzó en 2021.

Entonces, desde sus redes sociales la modelo habló de cómo fue trabajar con el cantante antioqueño y reveló curiosos detalles sobre él como su estatura y su olor. Fue así que empezó por decir en sus redes sociales:

“Qué les digo: Hay mil preguntas, que si alto, que si bajito, que si huele rico, que si es malaclase, que si no es malaclase. Empecemos por lo importante y es que el man es una bacantería. Mucha gente me decía que era engreído, creído, que fastidioso. El hecho de que sea artista, millonario y bonito no quiere decir que todos los días tiene que estar: ay, qué alegría... A mí me tocó el día que estaba requetebien de energía, él es así, el man es bacano”

Para concluir su historia, Andrea Rua también resaltó lo guapo que le pareció el cantante.

“Que si alto o que bajito: Yo mido 1,70 y el man es más alto que yo; pensaba que era bajito y es mucho más alto que yo. ¿A qué huele? a cielo, el man huele rico. Que sí es tan bonito, parce: es hermoso, es un tipo bonito”.

Aquí el video compartido por la modelo en sus redes sociales, el cual se ha hecho viral entre los medios de comunicación:

Maluma se compró el carro de sus sueños: solo hay 500 en el mundo y cuesta $1.500 millones

Son múltiples los lujos que Maluma se ha dado por cuenta del éxito de su carrera musical: Casas, joyas, viajes, autos, etcétera. Sin embargo, el cantante urbano continúa acumulando sueños y cumpliéndolos, en este sentido, en noviembre pasado quiso compartir con sus seguidores que se había comprado el que definió como “el carro de mis sueños”. De acuerdo con medios internacionales, sería un Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, de color negro.

Entonces, el pasado nueve de noviembre el reguetonero paisa compartió desde su cuenta de Instagram un video que tituló en la leyenda como: “¡Si yo pude, tú puedes! Miren el juguetico nuevo”. De este modo, durante los primeros segundos del clip se le ve al también intérprete de ‘Marinero’ emocionado mirando el automóvil que recién se lo estaban llevando a su casa. Aquí el video completo:

