Embajada de Estados Unidos en Colombia dio recomendaciones sobre qué hacer si se le vence el pasaporte antes de la cita para la visa

Una de las mayores quejas entre los ciudadanos colombianos que están tramitando su visa norteamericana son los largos tiempos de espera para poder sacar la cita que conlleva a la entrevista, la cual es necesaria para la obtención de este documento requerido para ingresar a los Estados Unidos. Aunque el gobierno norteamericano señaló que ya se están tomando medidas para acortar los tiempos, algunos imprevistos podrían suceder mientras los ciudadanos esperan la cita con la Embajada como el vencimiento del pasaporte.

Una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos y que ha sido una de las críticas frecuentes ya que muchos no saben qué hacer en caso de que el pasaporte se venza antes de la cita con la Embajada de Estados Unidos. Incluso se han reportado varios casos de personas que han presentado estos inconvenientes y han llegado a perder sus citas debido a que no supieron cuál era el debido proceso en este caso.

El consulado de la Embajada de los Estados Unidos resolvió a la pregunta realizada por muchos ciudadanos colombianos: “Qué debo hacer si mi pasaporte se vence antes de mi cita en la Embajada?”. Y explicó en detalle cuáles son los pasos a seguir en caso de que alguna de las personas que está a la espera de la cita, puede presentar el vencimiento de su pasaporte.

La Embajada respindió “Qué debo hacer si mi pasaporte se vence antes de mi cita en la Embajada?”.

“Si tu pasaporte se vence mientras esperas la fecha de tu cita de la Embajada, no hay problema, lo único que debes hacer es renovar tu pasaporte e informar a la oficial consular el día de tu entrevista”, afirmó Alejandro, un representante del consulado de la Embajada de Estados Unidos. Otro de los inconvenientes que se puede presentar que,“si no has obtenido uno nuevo antes de la fecha de tu cita, deberán reprogramar tu entrevista en la Embajada de los Estados Unidos”.

“Quién mejor que tú para realizar tu propio trámite”

A través de las redes sociales la Embajada de Estados Unidos se ha encargado de resolver a varias de lass inquietudes de los ciudadanos, han advertido sobre algunas situaciones ilegales y han hecho recomendaciones a todas las personas que desean tramitar la visa norteamericana. Uno de los casos más frecuentes es el que trata sobre algunos terceros que interceden para el adelantamiento de las citas de entrevista.

“La Embajada no recomienda, ni avala a terceras personas o compañías que adelanten citas. Si la información es incorrecta, o hay fraude en el proceso, recurrir a un tercero puede llevar a la negación de tu visa. Y, entre nos, quién mejor que tú para realizar tu propio trámite”, señaló el funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que se identificó como Matthew en el video publicado en Twitter.

Estos casos se suelen presentar debido a los largos tiempos de espera para poder tramitar este documento y la cita con la Embajada. Sin embargo, en el pasado mes de noviembre se hizo un anuncio y la misma Embajada nortemericana confirmó que, “la espera de 2 años se ha reducido a 2 meses. Nuestro equipo Consular ha trabajado fuertemente para reducir los tiempos de espera para las citas de exención de entrevista de visa. La Subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares Rena Bitter nos visitó y agradeció sus esfuerzos.”.

