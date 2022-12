Diva Jessurum y su tusa porque Shakira no se casó con Alejandro Sanz

Diva Jessurum reaccionó a la publicación de Shakira y confirmó estar entusada porque la barranquillera no se casó con Alejandro Sanz. Fotografía tomada de Instagram @DivaJessurum

Los rumores en torno a una relación entre Shakira y Alejandro Sanz tomaron fuerza cuando los artistas grabaron el clip de la canción La Tortura en abril de 2005, por lo que desde ese momento, los fanáticos de ambos cantantes no se han perdido cada uno de los encuentros que tienen repentinamente en los escenarios, esperando confirmar que la química sigue existiendo.

La vida privada de la colombiana ha estado en el ojo del huracán por su reciente separación de Gerard Piqué y el proceso legal que enfrentó para quedarse con la custodia de sus hijos. En vista de esta situación, los comentarios en redes sociales no han tardado en aparecer en lo que respecta a una nueva relación de la intérprete de Te Felicito que involucran nuevamente al cantante español.

Incluso el periodista español Javier de Hoyos señaló que “ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, por eso aseguran que es el ganador de más de 22 premios Grammy Latino quien le ha insistido a Shakira para ir a vivir a Miami.

Publicación de Shakira con Alejandro Sanz con un emotivo mensaje de felicitación por el cumpleaños del español. Tomada de Instagram @shakira

Recientemente, en la publicación que realizó la barranquillera en su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula casi 80 millones de seguidores, por el cumpleaños de Alejandro Sanz recordando la buena amistad que han tenido a lo largo de estos años, la presentadora de entretenimiento Diva Jessurum compartió un emotivo mensaje que dejó al descubierto la tusa que viven los seguidores de Shakira.

La barranquillera publicó una fotografía de los dos acompañada de un saludo. “Recordándote en tu día querido amigo. Feliz Cumpleaños Alejandro Sanz”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram. A lo que el español respondió: “Mi querida amiga. Gracias siempre por tu amistad”.

Una respuesta que tuvo diferentes reacciones de sus seguidores, como la de la presentadora de farándula de Caracol Televisión: “Yo quería que te casaras con él. Desde la tortura soñaba con eso”. Esta respuesta fue replicada por el portal de entretenimiento Rechismes, en el que los internautas comentaron que tenían el mismo sentimiento de Jessurum desde que los vieron por primera vez colaborando en una canción.

Le puede interesar: Natalia Reyes presidirá la junta directiva de la Academia Colombiana de Cine

Diva Jessurum compartió la tusa que sintió al no ver a Shakira y Alejandro Sanz casados. Tomada de Instagram @rechismes

Otros de los comentarios más destacados son: “yo también quería eso”; “se vio mucha química entre ellos”; “yo siempre pensé que había full química”; “hacían muy linda pareja”; “se ven hermosos”; “serían una hermosa pareja, todavía pueden estar juntos, ambos son exitosos y excelentes seres humanos”; “desde que salió ese video juntos, pensé que deberían tener algo”, entre otros.

Reconocimiento por ‘Te Felicito’

Shakira se ha convertido en una de las artistas más escuchadas en las últimas décadas, muestra de ello es el reconocimiento que recibió hace algunos meses de Spotify por ser la primera cantante latina con más de 200 millones de reproducciones en la plataforma de streaming.

Algunas de estas canciones son Antología, Inevitable de los años noventa; de la década del 2000 destacan Whenever, Wherever; Hips Don’t Lie, La tortura, entre otras. De la década deL 2010 están Waka Waka, Can’t Remember To Forget You y Chantaje y, DEL 2020, destaca Me Gusta, la colaboración con Anuel AA, y Te Felicito.

El 21 de abril, Shakira lanzó la canción Te Felicito en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro y a pesar de que su fanaticada estuvo esperando meses este sencillo, tardó en despegar de todas las plataformas musicales. Sin embargo, los malos números fueron revertidos con creces y, actualmente, es una de las más escuchadas en el mundo.

Gracias a este éxito que tuvo la canción, la colombiana recibió varios reconocimientos en los países en los que el tema está posicionado en los primeros lugares de las listas musicales. En Estados Unidos recibió disco de platino – diamante; mientras que en Perú, España, México, Argentina, Centroamérica, el Caribe y Colombia, recibió discos de platino.

Seguir leyendo: