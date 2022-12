Maluma intentó imitar el acento argentino y Messi ‘le respondió’: “andá p’allá bobo”

Maluma y Messi hacen parte de montaje que usuarios en redes subieron en medio de la Copa del Mundo. Foto tomada del Instagram oficial de Maluma.

Maluma es reconocido a nivel mundial como uno de los artistas de la música urbana más destacados, es por eso que sus reacciones siempre dan de qué hablar. En esta oportunidad, a causa de un montaje que los usuarios le hicieron recopilando dos momentos de los protagonistas; el primero del colombiano cuando anunció su regreso a las tarimas en Argentina, y el segundo con Messi y su viral frase “ que mirás bobo, mirá pa’ allá bobo”.

En la primera fracción del video se muestra la invitación del intérprete colombiano, en la que presenta su concierto en Argentina con un mate en la mano, luciendo la camiseta de la selección Albiceleste y haciendo la imitación del acento argentino.

“Estamos listos Argentina, ¿Estamos listos?”, dijo Maluma al inicio del video antes de anunciarle a los fans su presentación en el Estadio José Amalfitani,

Recientemente, el cantante paisa se presentó en la Copa del Mundo Qatar 2022, en un show en el que interpretó varios de sus éxitos, entre ellos el más reciente, ‘Junio’ y también la canción oficial de la Fifa llamada Tukoh Taka, en la que también participan la estadounidense Nicki Minaj y la cantante libanesa Myriam Fares.

Maluma anunció una nueva presentación en territorio argentino y aprovechó la coyuntura de la Copa del Mundo para hacer la invitación con la camiseta de la Selección de Argentina e imitando el acento de los habitantes de ese país.

En la segunda fracción del videomontaje aparece la popular frase de Messi que surgió en medio de una entrevista que se le realizó en la zona mixta del Estadio Lusail en Qatar tras vencer por los penaltis a la selección de Países Bajos.

La tensión que hubo en la cancha entre los jugadores y hasta el cuerpo técnico de ambas selecciones trascendió hasta los camerinos y las zonas de prensa del estadio mundialista. En medio de una entrevista a Lio Messi; el jugador que anotó los dos goles del combinado neerlandés, Weghorst, se acercó al argentino, quien le dijo: “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá p’allá, bobo, andá p’allá”.

En ese momento no se sabía a quién iban dirigidas estas palabras, pero gracias a imágenes de apoyo en las que también se ve al exjugador argentino Sergio Agüero, se supo que las palabras del capitán argentino eran para el autor del doblete de Países Bajos.

Según contó Agüero, mientras el ‘10′ de la albiceleste esperaba la pregunta del periodista, Weghorst, en actitud provocativa, lo miraba y le decía ‘Eh, Messi, eh, Messi’, fue allí cuando dijo la famosa frase. La situación fue aclarada horas después y el mismo jugador neerlandés contó su versión de la historia.

“Quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, estoy realmente decepcionado”, relató el jugador.

La popular frase de Messi circuló en los diarios de todo el mundo, pero en particular en Latinoamérica, y ha sido material para que los ‘creativos de las redes’ realicen montajes de este tipo. Esta vez la víctima fue el colombiano Maluma, que fue recordado por aquella invitación al concierto en Buenos Aires y fue utilizado como burla al juntarlo con un fragmento del video en el que Lio dice su famosa frase.

Usuarios en redes sociales hicieron un montaje en el que muestran a Maluma hablando con acento argentino mientras Messi le responde con viral frase que surgió en entrevista en la Copa del Mundo

